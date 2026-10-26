Ballon d’Or 2026 heute live: Verleihung heute im TV, Livestream & Ticker

Heute Abend wird mit dem Ballon d'Or der beste Fußballer der Welt gekürt. Alle Infos zur Übertragung, den Favoriten und dem Ablauf im Überblick. SPORT1 begleitet das Geschehen im LIVETICKER.

Am Montagabend wird der Ballon d’Or zum 70. Mal vergeben. Wer sichert sich diese prestigeträchtige Auszeichnung als bester Fußballer des Jahres? Titelverteidiger Ousmane Dembélé, Bayerns Torjäger Harry Kane und weitere namenhafte Kandidaten hoffen auf die begehrte Trophäe.

Anlässlich des Jubiläums findet die Veranstaltung erstmals außerhalb von Paris statt: Dieses Jahr richtet die Fußballwelt ihren Blick Richtung Londoner Innenstadt. Ab 21 Uhr steigt die feierliche Zeremonie im Palladium Theatre, zwei Stunden vorher startet bereits der rote Teppich. Für den englischen Austragungsort wurde sich zu Ehren von Stanley Matthews, dem ersten Preisträger von 1956, entschieden.

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+++ Jetzt wird die Frequenz erhöht +++

Weiter geht es mit den nächsten Plätzen: Arsenal-Profi Declan Rice eröffnet die Top 15. Vitinha landet hinter seinem PSG-Kollegen Achraf Hakimi auf Position 14. Pau Cubarsí erreicht Rang 12.

+++ Ballon d’Or 2026: Hier können Sie die Verleihung heute live verfolgen +++

+++ PSG-Duo eröffnet Top 20 +++

Willian Pacho und Joao Neves schaffen es unter die besten 20 Fußballer der zurückliegenden Saison. Der Ecuadorianer Pacho wird 20., sein PSG-Teamkollege aus Portugal 19. Weltmeister Marc Cucurella von Real Madrid belegt Platz 18.

+++ Díaz und Upamecano verpassen Top 20 +++

Zwei Spieler des FC Bayern kennen nun ihre Platzierungen: Dayot Upamecano wurde auf Rang 26 gewählt, Luis Díaz auf Rang 24. Dazwischen platziert sich Marquinhos von Champions-League-Sieger PSG.

+++ Weiter geht es bei den Männern +++

Die Ränge 11-30 bei den Frauen sind klar, nun wird die Verkündung mit den besten Fußballern fortgesetzt. William Saliba vom FC Arsenal und Ex-Bayern-Profi Sadio Mané, der inzwischen bei Al-Nassr kickt, belegen gemeinsam Platz 29.

+++ Erste Platzierungen werden publik +++

Seit dem späten Nachmittag werden über den offiziellen Instagram-Kanal die hinteren Platzierungen verkündet. Es geht los mit den Frauen. Momoko Tanikawa vom FC Bayern schafft es etwa auf Rang 23. Klara Bühl ist 12.

Wo wird der Ballon d’Or 2026 übertragen?

DAZN überträgt die Preisverleihung im kostenlosen Livestream. Das Besondere: Ein DAZN-Abonnement wird für die Übertragung nicht benötigt – die Erstellung eines Accounts mithilfe von E-Mail-Adresse und Passwort ist ausreichend. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV wird hingegen nicht geboten.

Was verbirgt sich hinter dem Ballon d’Or?

1956 rief das französische Fußballmagazin France Football die Ballon-d’Or-Verleihung ins Leben und vergibt die begehrte Auszeichnung seither jährlich. Seit 2024 arbeitet es für die Ausrichtung eng mit der UEFA zusammen. Die Trophäe steht im internationalen Fußball für höchstes Prestige. Für die Wahl entscheidend sind außergewöhnliches Talent, herausragende Leistung sowie Fairplay und persönliches Auftreten.

Wie läuft die Abstimmung beim Ballon d’Or?

Eine internationale Jury aus 100 Journalisten entscheidet über den jährlichen Gewinner. Dieser wird aus 30 Kandidaten ausgesucht, die zuvor von einer Auswahl aus französischen Medien und der UEFA ausgewählt wurden. Abstimmungsende war in diesem Jahr bereits am 28. September, weshalb die Leistungen, die die Spieler seitdem erbracht haben, nicht berücksichtigt werden.

Seit 2018 wird auch der Ballon d’Or féminin vergeben. Über diese Auszeichnung entscheiden im Voraus 50 Journalisten.

Welche Auszeichnungen werden am Abend der Zeremonie verliehen?

der beste Fußballer

der beste Torhüter (Jaschin-Trophäe)

der beste junge Spieler (Kopa-Trophäe)

der erfolgreichste Torjäger (Gerd-Müller-Trophäe)

der beste Trainer (Cruyff-Trophäe)

die beste Mannschaft des Jahres

der Socrates-Award (soziales Engagement)

Für den Ballon d’Or féminin gelten dieselben Kategorien aus dem internationalen Frauenfußball.

FC Bayern: Wer sind neben Harry Kane die Favoriten?

Neben Rekordgewinner Lionel Messi, der die Auszeichnung bereits acht Mal entgegennehmen durfte, und Titelverteidiger Ousmane Dembélé stehen unter anderem auch Rodri, bester Spieler der WM 2026, und Youngstar Lamine Yamal zur Wahl.

Die Bundesliga wird bei den Herren durch gleich vier Bayern-Stars vertreten. Im Voraus wurde Bayerns Torgarant Harry Kane bereits als ein heißer Topkandidat auf den Titel gehandelt. Neben ihm werden auch Flügelstürmer Luis Diaz sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano zur Verleihung anreisen.

DEINE MEINUNG

Ähnlich beim Ballon d’Or féminin: Die Bayern-Profis Klara Bühl (wertvollste Spielerin des Jahres 2026), Pernille Harder und Momoko Tanikawa sind an diesem Abend als Bundesliga-Repräsentanz vor Ort. Große Hoffnungen auf den Titel dürften sich nach einer erfolgreichen Saison jedoch vor allem die Spielerinnen vom FC Barcelona machen – auch Rekordsiegerin und Barca-Mittelfeldspielerin Aitana Bonmati steht erneut zur Wahl.

Ballon d’Or: Wer moderiert die Veranstaltung?

TV-Experte und Fußball-Legende Thierry Henry und die britische Journalistin Kate Scott, beide durch die Champions-League-Abende bei CBS Sports bekannt, werden als Moderatoren durch den Abend führen. Henry konnte den Ballon d’Or selbst nie gewinnen, landete aber im Jahr 2003 auf dem zweiten Rang hinter Pavel Nedved.