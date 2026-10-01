Paderborn schließt USA-Reise erfolgreich ab

Der SC Paderborn hat seine fünftägige USA-Reise mit einem Sieg abgeschlossen. In einem Testspiel setzt sich der Bundesliga-Neuling mit 1:0 gegen D.C. United durch.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat seine fünftägige USA-Reise mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann gewann das Testspiel beim MLS-Klub D.C. United mit 1:0 (1:0). Gabriel Vidovic erzielte kurz vor der Pause per Elfmeter (45.+2) das einzige Tor. Kettemann nutzte die Partie, um Spielanteile zu verteilen. Zur Pause wechselte er achtmal.

„Es war ein insgesamt guter Abschluss der USA-Reise, auch wenn der schwer zu bespielende Rasen eine Herausforderung für beide Teams war“, schrieb Paderborn auf seiner Internetseite: „Unser Sportclub hatte die bessere Spielanlage, kam allerdings selten zum Abschluss. Trotzdem sicherte sich das Team am Ende verdient den Sieg.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach