Fall Ansah: Polzin ergreift Partei mit Plädoyer

Der Coach des Fußballteams schwärmt vom Zusammenhalt beim Hamburger SV.

Merlin Polzin bewertet die kontroverse Vertragsverlängerung von Sprint-Europameister Owen Ansah beim Hamburger SV positiv. „Wenn das Präsidium aus einer Überzeugung heraus die Entscheidung so begründet, kann ich das nur unterstützen“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligateams.

Die Entscheidung sei eine, „die ich – weil ich Owen auch persönlich kennengelernt habe, als sehr hilfsbereiten und freundlichen Menschen – nur begrüßen kann“, führte Polzin aus. „Als HSV-Familie werden wir da auch zusammenstehen.“

Ansah droht eine Dopingsperre

Am Mittwoch hatte der HSV bestätigt, den Vertrag mit Ansah trotz dessen ungeklärter sportgerichtlicher Situation bis 2029 verlängert zu haben. Dem 25 Jahre alten Ansah droht nach einem nicht zustande gekommenen Dopingtest im Sommer eine vierjährige Sperre, über seinen Fall muss nun das Deutsche Sportschiedsgericht entscheiden.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hatte im August einen Strafbescheid über drei beziehungsweise vier Jahre gegen Ansah erlassen, der Athlet stimmte diesem aber nicht zu. In der Folge holte der deutsche 100-m-Rekordhalter (9,98 Sekunden) bei der EM in Birmingham Bronze über 100 und Gold über 200 m. Sollte es zu einer Strafe kommen, droht Ansah diese Erfolge zu verlieren.

Der Hamburger SV hatte auch den positiv getesteten und für vier Jahre gesperrten Fußball-Profi Mario Vuskovic weiter unterstützt. Zwar wurde 2024 der ursprüngliche Vertrag mit dem Innenverteidiger aus juristischen Gründen aufgelöst, gleichzeitig aber ein neuer Vertrag formuliert, der mit Ablauf der Dopingsperre im November 2026 greift. „Die HSV-Familie“, sagte Polzin, habe in den letzten Jahren „keine naiven“ Entscheidungen getroffen und sei „noch näher zusammengewachsen“.

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