Wagners Plan: „Ball schneller wegschießen als Neuer“

Robin Fellhauer erzielte zuletzt das schnellste Tor der Bundesligageschichte, einen weiteren Blitzstart des Augsburgers will Elversberg verhindern.

Was Robin Fellhauer gegen den FC Bayern gelang, soll sich bei seinem ehemaligen Klub SV Elversberg nicht wiederholen – zumindest, wenn es nach deren Coach Vincent Wagner geht. „Wir versuchen, den Ball schneller wegzuschießen als Manuel Neuer“, sagte Wagner vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) schmunzelnd auf die Frage eines Kinderreporters.

Fellhauer, der von 2019 bis 2025 für Elversberg gespielt hatte, hatte am vergangenen Wochenende beim 2:2 des FCA gegen die Bayern nach 8,4 Sekunden das schnellste Bundesligator der Geschichte erzielt und dabei auch von einer Unachtsamkeit des Münchner Keepers Neuer profitiert.

Gegen Fellhauer und Augsburg erwartet Wagner eine „große Aufgabe. Da kommt eine große Qualität auf uns zu“, sagte er. Andererseits habe seine Mannschaft, die zuletzt 0:1 bei Union Berlin verloren hat, „schon gezeigt, dass wir Zuhause den einen oder anderen ärgern können“.

Wagner ist gezwungen, personelle Anpassungen vorzunehmen, „die Länderspielpause hat ordentlich durchgeschlagen“, sagte er. Während Francis Onyeka wohl noch ausfällt, gebe es bei Jan Gyamerah „ein kleines Fragezeichen“. Nicht im Kader stehen wird Cole Campbell, der in dieser Woche im Training umgeknickt war.