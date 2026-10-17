Bayern-Trainer Vincent Kompany fällt beim Liga-Spiel gegen Leipzig durch seine Nichtpräsenz auf. Lothar Matthäus und Wolff-Christoph Fuss versuchen das Rätsel zu erklären.

Wo ist Vincent Kompany? Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (JETZT im LIVETICKER) suchten viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Trainer des deutschen Rekordmeisters vergeblich an der Seitenlinie.

Hatte er zunächst noch vor der Bayern-Bank gestanden, saß er später nur noch auf selbiger. Auch bei allen Treffern seiner Mannschaft blieb der Belgier sitzen, ballte allein die Faust, um seine Freude auszudrücken.

Vincent Kompany an der Seitenlinie Vincent Kompany an der Seitenlinie © IMAGO/STEINSIEK.CH

Was steckt dahinter? Die Antwort darauf war auch für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht zu finden.

„Kompany ist gar nicht zu sehen“

„Es wundert mich heute ein bisschen. Demichelis ist sehr aktiv. Kompany ist gar nicht zu sehen in seiner Coachingzone“, sagte der 65-Jährige bei Sky.

Kommentator Wolff-Christoph Fuss brachte anschließend etwas Licht ins Dunkel: „Er sitzt viel. Vorhin ist er mal aufgestanden. Er hat sich irgendwas an der Hüfte geholt. Es wird von Hüftproblemen berichtet. Deshalb sitzt er“, erklärte der 50-Jährige.

Zum Pausenpfiff ging Kompany nicht mit der Mannschaft in die Kabine, sondern steuerte schnurstracks auf den Arena-Ausgang zu. Wohin er genau ging, war zunächst nicht aufzuklären. Spätere TV-Bilder zeigten, dass sich der Bayern-Coach womöglich beim Treppenaufstieg vor Anpfiff verletzt hatte.

DEINE MEINUNG

Kompany? „Er ist nicht ganz fit“

„Er ist nicht ganz fit, darum sitzt er auch. Darum haben sie es auch so besprochen, dass der Co-Trainer ein bisschen mehr steht“, sagte Sportdirektor Christoph Freund in der Halbzeit bei Sky.

Kompany sei „ein bisschen kränklich, er ist ein bisschen angeschlagen. Aber es war jetzt kein Thema. Er hat eine ganz normale Besprechung gemacht. Alles gut so weit.“

Zur zweiten Hälfte tauchte Kompany wieder an der Seitenlinie auf. Luis Díaz hatte die Bayern in Führung gebracht (12.). Es folgten Tore von Aleksandar Pavlovic (26.) und Michael Olise (34.).

In Hälfte zwei legten Díaz (47.) und Harry Kane nach (53.).

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