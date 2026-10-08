Harry Kane und Michael Olise bilden das herausragende Offensiv-Duo des FC Bayern München. Nun äußert sich Karl-Heinz Rummenigge zu möglichen Vertragsverlängerungen - und gerät ins Schwärmen.

Michael Olise und Harry Kane bilden das offensive Traum-Duo des FC Bayern München. Und wenn es nach Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge geht, dürfte das auch noch lange Zeit so bleiben.

„Beide haben vor, lange beim FC Bayern zu bleiben. Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert“, erklärte Rummenigge im Gespräch mit ran. „Und dass Michael dann der nächste ist. Ich würde mir wünschen, dass er noch lange bei Bayern bleibt.“

Karl-Heinz Rummenigge hofft auf Vertragsverlängerungen von Michael Olise und Harry Kane Karl-Heinz Rummenigge hofft auf Vertragsverlängerungen von Michael Olise und Harry Kane © IMAGO/Sven Simon

Der Vertrag von Kane läuft 2027 aus – nach SPORT1-Informationen befinden sich der Engländer und der FC Bayern im Dialog über eine Vertragsverlängerung auf der Zielgeraden. Olise steht noch bis 2029 beim Rekordmeister unter Vertrag. Auch das Arbeitspapier des Franzosen soll vorzeitig ausgedehnt werden.

Rummenigge gerät ins Schwärmen

Angesprochen auf die doppelte Nominierung für den Ballon d’Or kam Rummenigge regelrecht ins Schwärmen. „Wir als FC Bayern können uns sehr glücklich schätzen, dass wir mit Harry Kane und Michael Olise gleich zwei Spieler haben, die in der näheren Auswahl für diesen Titel sind“, so der 71-Jährige.

Die beiden Leistungsträger seien „Weltklassespieler, die nicht auf den Bäumen wachsen und glücklicherweise bei uns seit einiger Zeit so große Protagonisten sind.“

DEINE MEINUNG

Protagonisten, die in der Bayern-Elf unterschiedliche Rollen miteinander verbinden: Kane als spielintelligenter Vollstrecker, der Lücken reißt und Bälle verteilt, während Olise diese Räume immer wieder mit dynamischen Dribblings und präzisen Vorlagen nutzt.

Wie wichtig Kane und Olise für die Bayern sind, unterstreichen auch die Zahlen. In den bisherigen vier Bundesliga-Partien kommt das Offensiv-Duo zusammen auf sieben Tore und drei Assists.

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