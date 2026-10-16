Trotz Siegesserie: Martínez sieht Verbesserungspotenzial

Die Werkself hat die vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen. Trainer Carles Martinez sieht erste Ergebnisse der Zusammenarbeit.

Bayer Leverkusens Trainer Carles Martínez sieht sein Team auch nach vier Pflichtspielsiegen in Serie noch nicht an der Leistungsgrenze. „Ich beginne zu erkennen, wie ich gerne Fußball spiele und wie ich mir meine Mannschaft vorstelle“, sagte der Spanier vor dem wegweisenden Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Aber natürlich kann ich auch sagen, dass wir noch weit davon entfernt sind, das Niveau zu erreichen, das wir wirklich erreichen können. Denn ich weiß, dass die Mannschaft sehr gut ist.“

Die Werkself hatte am Donnerstagabend beim 4:0 (3:0) in der Europa League beim polnischen Meister Lech Posen überzeugt und zuletzt auch in der Bundesliga immer besser in den Rhythmus gefunden. „Wir haben einen sehr guten Kader, wir haben Talent. Das Einzige, was wir noch verbessern müssen, ist unser Niveau“, sagte Martínez. Mit zehn Punkten sind die Rheinländer Tabellenvierter.

Doch die Werkself ist gewarnt. Der Sport-Club stehe „verdient“ an der Tabellenspitze, sagte Martínez: „Sie sind eine aggressive Mannschaft, eine Mannschaft, die ganz genau weiß, was sie will und was sie tut. Es wird ein hartes Spiel.“