Der defensive Mittelfeldspieler musste im Spiel gegen Mönchengladbach mit einer Trage vom Feld, noch am Abend folgte die Diagnose.

Der 1. FC Köln muss nach dem Derbysieg über Borussia Mönchengladbach (2:1) für eine lange Zeit auf Ellyes Skhiri verzichten. Der Führungsspieler im defensiven Mittelfeld erlitt „eine Verletzung am Sprunggelenk“, das gab der Klub nach einer MRT-Untersuchung am Sonntagabend bekannt, ohne eine genaue Diagnose zu nennen.

Skhiri werde „eine längere Pause“ einlegen müssen.

Skhiris Ausfall trifft Köln hart

Der Tunesier war nach einem Foul von Gladbachs Florian Neuhaus kurz vor der Pause auf einer Trage vom Feld gebracht worden. Noch während des Spiels wurde Skhiri für Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

Skhiri war im Sommer von Eintracht Frankfurt zurück nach Köln gewechselt und spielt in der Mannschaft von Trainer René Wagner eine zentrale Rolle. Die Kölner müssen aufgrund von Verletzungen derzeit auch auf ihre beiden Mittelstürmer Thijs Dallinga (Kreuzband) und Ragnar Ache (Muskel) verzichten.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach