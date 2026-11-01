Der Trainer des FC Augsburg lässt seinem Frust nach dem sechsten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg freien Lauf.

Manuel Baum war kaum zu bremsen. „Die meisten kennen mich eher als ruhig, aber heute bin ich richtig ungehalten nach dem Spiel“, sagte der Trainer des FC Augsburg nach dem 1:2 (1:0) gegen den SC Freiburg sichtlich angefressen.

Zum fünften Mal in dieser Saison hatte der FCA, der seit sechs Liga-Spielen auf einen Sieg wartet, am Samstag eine Führung aus der Hand gegeben – und damit seinen Trainer ziemlich verärgert. „Wir haben eines unserer besten Spiele gemacht und reißen es uns mit zwei Gegentoren wieder ein“, motzte Baum bei Sky.

FCA-Trainer Manuel Baum FCA-Trainer Manuel Baum © AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND

Gegentore ärgern Baum: „Stinkt mir mega“

„Zwei Sachen“ müsse sich seine Mannschaft „extrem vorwerfen“, erklärte der 47-Jährige. Zum einen, dass man nach dem Führungstreffer von Michael Gregoritsch (18.) „nicht frühzeitig das zweite, vielleicht sogar das dritte Tor“ mache. Und: „Was mir mega stinkt ist, wie wir dann unsere Gegentore kriegen.“

Bei den Treffern von Igor Matanovic (66.) und Cyriaque Irié (85.) hatte die Augsburger Defensive den Freiburgern zweimal zu viel Platz gelassen. Dabei sei Fußball „nicht so schwer“, meckerte Baum: „Wenn einer draußen steht und flankt, dann wäre es halt gut, wenn man einfach in den Zweikampf geht. Das ist ganz einfach. Aber vielleicht fehlt dann im einen oder anderen Moment der Fokus.“

Den Kopf in den Sand stecken wolle er aber auf keinen Fall, betonte Baum, der nach dem starken Saisonstart mit dem FCA mittlerweile ins Tabellenmittelfeld abgerutscht ist. „Natürlich ärgert uns das brutal, dass wir jetzt länger nicht gewonnen haben“, sagte er, „aber wenn die Leistung passt, kommt das auch wieder.“