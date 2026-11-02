Stoffwechselkrankheit: Eichhorn-Comeback in Leverkusen

Der 17 Jahre alte Kennet Eichhorn gilt als Transfercoup und wurde nach seinem Sommerwechsel von einer Stoffwechselkrankheit ausgebremst. Jetzt kehrte er auf den Trainingsplatz zurück.

Top-Talent Kennet Eichhorn von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht nach seiner Zwangspause wegen einer Stoffwechselstörung wieder auf dem Trainingsplatz. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 17-Jährige am Montag eine erste individuelle Einheit und setzt ab sofort die sportliche Aufbauarbeit in Leverkusen fort.

„Wir freuen uns sehr, dass Kennet wieder hier ist und individuell auf dem Platz arbeiten kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den Mittelfeldspieler: „Wir werden seinen Aufbau Schritt für Schritt unterstützen und intensiv begleiten. Ein konkretes Zeitfenster für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining gibt es zurzeit nicht.“

Kennet Eichhorn kehrt auf den Trainingsplatz zurück Kennet Eichhorn kehrt auf den Trainingsplatz zurück © IMAGO/Schüler

Kennet Eichhorn ist zurück auf dem Trainingsplatz von

Eichhorn, Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold des Deutschen Fußball-Bundes, war im Sommer von Zweitligist Hertha BSC ins Rheinland gewechselt.

Bei fachärztlichen Untersuchungen war dann jedoch eine Stoffwechselstörung diagnostiziert worden, die eine entsprechende Behandlung notwendig gemacht hat. Bayer Leverkusen vermeldete am 01. August den längerfristigen Ausfall des Ausnahmekönners, 93 Tage später kehrt Eichhorn nun auf den Trainingsplatz zurück.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)