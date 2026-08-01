Sorgen um deutsches Juwel

SPORT1 01.08.2026 • 14:45 Uhr Sorgen um Kennet Eichhorn von Bayer Leverkusen: Das 17 Jahre alte Toptalent fällt auf unbestimmte Zeit aus. Mit der gleichen Krankheit hatte auch Mario Götze schon zu kämpfen.

Aufgrund einer Stoffwechselstörung muss Bundesligist Bayer Leverkusen vorerst auf Toptalent Kennet Eichhorn verzichten. Die Diagnose gab der Verein am Samstag nach fachärztlichen Untersuchungen bekannt, „eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust, auch in Folge einer Magen-Darm-Erkrankung“, seien der Erkrankung vorausgegangen.

Der 17-Jährige, der im Juni für rund neun Millionen Euro von Hertha BSC gekommen war, wird daher „kurzfristig eine stationäre Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung beginnen“, wie es in der Bayer-Mitteilung hieß. Daran soll sich ein „individueller, sportlicher Aufbau“ anschließen.

Bayer Leverkusen wird Toptalent unterstützen

„Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den Mittelfeldspieler.

„Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält.“

Dass die Erkrankung sehr ernst zu nehmen ist, beweist nicht zuletzt das Beispiel Mario Götze. Beim Weltmeister von 2014 wurde im Februar 2017 eine Stoffwechselerkrankung festgestellt. Zuvor war Götze vom FC Bayern zu Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Götze, der inzwischen bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, zog sich danach erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück.

Viele Topklubs zeigen Interesse an Eichhorn

Eichhorn hatte in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert und war zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen.

Vor seinem Wechsel nach Leverkusen sollen auch die englischen Großklubs Manchester City und FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig an dem Hoffnungsträger interessiert gewesen sein.