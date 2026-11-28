Der Tabellenvorletzte zieht die Reißleine. Auch Geschäftsführer Horst Heldt muss im Sommer gehen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt. Das gaben die Köpenicker am späten Samstagabend wenige Stunden nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 bekannt. Einen Nachfolger werde man „in den nächsten Tagen“ präsentieren. Zudem muss auch Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer seinen Posten räumen, diese Entscheidung sei einvernehmlich gefallen.

„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler über das sofortige Aus von Lustrinelli: „Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt. Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen.“

Die Position des Sportdirektors wird neu geschaffen und mit Maximilian Hoffmann besetzt, der bislang als Leiter Talententwicklung an der Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiabteilung tätig war. In seiner neuen Funktion verantwortet er künftig die Kaderplanung und führt das Scouting-Team, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

„Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden. Bis dahin wird er zusammen mit Maximilian Hoffmann und dem gesamten Team alles daransetzen, das Ziel Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen und den Bereich abschließend geordnet an seinen Nachfolger zu übergeben“, sagte Zingler, der sich am Sonntag um 13.00 Uhr vollumfänglich zu den Entscheidungen äußern will.

DEINE MEINUNG

Lustrinelli hatte sich wenige Stunden zuvor noch kämpferisch gegeben. Er habe von seinem Team „das beste Auswärtsspiel der Saison“ gesehen, „die Mannschaft war auch mental in guter Verfassung“. Der Schweizer kam im Sommer vom FC Thun, nach dem sechsten Bundesligaspiel ohne Sieg hintereinander war Union auf Tabellenplatz 17 abgerutscht.