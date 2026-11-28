Nach seiner Roten Karte gegen den HSV wird der FC Bayern länger ohne Joshua Kimmich auskommen müssen. So lange könnte er jetzt gesperrt werden.

Mit seiner Roten Karte beim 0:0 gegen den HSV hat Joshua Kimmich seinen FC Bayern nicht nur kurzfristig in Bedrängnis gebracht, dem Vizekapitän blüht jetzt auch eine empfindlich lange Sperre.

„Aus Erfahrung kann man schon sagen, dass das wahrscheinlich drei Spiele mindestens werden“, erklärte Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich in seiner Einschätzung als TV-Experte bei Sky.

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern wegen seiner Rot-Sperre länger fehlen Joshua Kimmich wird dem FC Bayern wegen seiner Rot-Sperre länger fehlen © IMAGO/Philipp Szyza

FC Bayern: Ex-Schiedsrichter Ittrich rechnet mit Drei-Spiele-Sperre für Kimmich

„Zwei Spiele sind die Mindeststrafe“, rechnete der frühere Referee vor und zog den Vergleich zu einem prominenten Fall aus der jüngeren Vergangenheit. „Vinícius Júnior hat vier Spiele bekommen. Das ist Spanien, aber ich denke, dass es in die Richtung gehen wird.“

Die letztendliche Entscheidung fällt in der kommenden Woche das DFB-Sportgericht. „Es wird beurteilt, was der Schiedsrichter in seinen Bericht schreibt: Wird die Provokation gesagt? Entschuldigt er sich beim Spieler? Das alles spielt mit rein“, erklärte Ittrich: „Aber grundsätzlich glaube ich, dass das schon drei Spiele werden.“

Gegen welche Gegner fehlt Kimmich den Bayern?

Nach dem Pokalspiel gegen Hertha BSC am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER), bei dem Kimmich spielberechtigt ist, stehen in der Bundesliga bis zur Winterpause die Duelle mit dem SC Paderborn (4.12.), Hoffenheim (13.12.) und Werder Bremen (18.12.) an. Den Neustart im neuen Jahr bestreitet Bayern dann bei Borussia Mönchengladbach (9.1.)

Ittrich zeigte nach schweren Woche Mitgefühl für Kimmich. „Ich kenne Josh ein paar Jahre. Es ist eine Folge von Menschlichkeit. Irgendwann verlierst du die Nerven nach dem, was du alles erlebt hast. Ich glaube, das hat sich hier entladen“, meinte der Ex-Referee. Kimmich hatte zuletzt seinen Vater verloren und hatte danach bei den Bayern eine Auszeit bekommen.

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