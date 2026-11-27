Nach den Turbulenzen bei Borussia Mönchengladbach meldet sich Rainer Bonhof zu Wort. Der Präsident verteidigt den eingeschlagenen Kurs, schweigt zu den Hintergründen der jüngsten Personalentscheidung und reagiert auf die Kritik der Fans.

Borussia Mönchengladbach kommt nach dem personellen Knall in der Vereinsführung nicht zur Ruhe. Vor dem Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen hat Präsident Rainer Bonhof Stellung bezogen, dabei aber keine Details zu den Gründen der jüngsten Entscheidung preisgegeben. Das Bundesliga-Schlusslicht hatte am Donnerstag Dr. Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer beurlaubt.

„Ich werde darüber nichts sagen. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen den Gefallen zu tun und heute zu Ihnen zu kommen. Aber ich werde über die Gründe nicht reden“, sagte Bonhof bei Sky: „Für so eine Entscheidung gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Wir haben das zusammen entschieden und durchgezogen.“ Zuletzt gab es auch Gerüchte, Bonhof habe diese Entscheidung allein getroffen.

Rainer Bonhof meldet sich im Gladbach-Zoff zu Wort Rainer Bonhof meldet sich im Gladbach-Zoff zu Wort © IMAGO/Maximilian Koch

Zugleich betonte der Präsident, dass die Spieler von den Vorgängen nur bedingt betroffen seien: „Die Mannschaft ist davon nicht so tangiert, weil sie mit Alex Blessin zusammenarbeitet.“

Bonhof reagiert auf Fan-Kritik

Auch die Kritik aus Teilen der Fanszene an seiner Person sprach Bonhof offen an. Anhänger hatten zuletzt ein großes Banner präsentiert mit der Aufschrift: „Legende, ja. Präsident, nein. Danke, Rainer. Es reicht.“ Nun reagierte der Boss. „Das sind Sachen, wo man mit leben muss, wenn sie die Spitze eines Vereines sind. Ich lebe damit, ich bin im Austausch mit der Nordkurve“, erklärte der 74-Jährige.

„Ich habe Dinge besprochen, warum wir das eine oder andere gemacht haben. Der Austausch ist auch von denen gewollt. Ich stehe immer dafür zur Verfügung, mich mit der Nordkurve auszutauschen“, sagte der Gladbach-Präsident.

DEINE MEINUNG

Bonhof beschrieb die Gespräche mit den Fans als offen und direkt. „Es war ein ehrlicher Schlagabtausch, muss ich ganz ehrlich sagen.“ Gleichzeitig verwies er auf seine Verantwortung für den gesamten Klub: „Wenn ich Präsident von Borussia Mönchengladbach bin und sehe Dinge, die in der Ferne bei Auswärtsspielen passieren, macht man sich Gedanken. Weil ich für das ganze Paket verantwortlich bin.“

Auf die Frage nach seiner eigenen Zukunft über den März hinaus wollte Bonhof nicht eingehen. Dann endet seine Amtszeit und er müsste sich neu wählen lassen. „Ich habe im Moment ganz andere Dinge im Kopf als diese Frage“, erklärte Bonhof.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.