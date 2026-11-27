Kane? "Schade, dass er uns nicht eingeladen hat"

Kane? "Schade, dass er uns nicht eingeladen hat"

0:34 Kane? "Schade, dass er uns nicht eingeladen hat"

Serge Gnabry und Alphonso Davies sind zurück im Training. Die beiden Profis stehen dem FC Bayern bald wieder zur Verfügung.

Gute Nachrichten für den FC Bayern. Serge Gnabry und Alphonso Davies könnten dem verletzungsgeplagten deutschen Fußball-Rekordmeister bald wieder zur Verfügung stehen.

Der deutsche und der kanadische Nationalspieler stiegen vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder ins Mannschaftstraining ein. Das teilten die Münchner am Freitag mit.

Serge Gnabry steht vor seinem Comeback Serge Gnabry steht vor seinem Comeback © picture-alliance/SID/Fabian Kleer

Am Wochenende fehlen Gnabry und Davies noch

Gnabry fiel zuletzt mit einer Muskelverletzung aus, Davies erlitt einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel.

Wann Gnabry und Davies Trainer Vincent Kompany wieder zur Verfügung stehen, ist noch unklar. In Hamburg fehlen auch Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Manuel Neuer.