Bundesliga heute: Mainz – Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie empfängt der 1. FSV Mainz 05 heute Nachmittag den FC Bayern München. Anstoß in der MEWA Arena ist um 15.30 Uhr. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Vorsaison verloren die Mainzer vor heimischen Fans mit 3:4 gegen die Münchner.

In der Bayern-Startelf gibt es zwei Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Atletico Madrid. Anstelle von Tom Bischof darf der zuletzt noch angeschlagene Aleksandar Pavlović von Beginn an ran. Wie von Co-Trainer Aaron Danks auf der Pressekonferenz bereits angekündigt, nimmt Alphonso Davies zudem erstmal auf der Platz, um ihn ein wenig zu schonen. Für ihn rückt Nathaniel Brown in die Startelf.

Bundesliga heute: Mainz – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Bayern-Startelf: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Brown, Karl – Kane

Mainz-Startelf: Zentner – da Costa, Gruber, Potulski – Caci, Sano, Widmer, J.-S. Lee, Amiri – Königsdörffer, Becker

Einige Ausfälle beim FC Bayern

Die Bayern verzeichnen erneut einige Ausfälle. Neben Cheftrainer Vincent Kompany müssen die Münchner in Mainz weiterhin auf die verletzten Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Jamal Musiala verzichten.

Bei Díaz und Musiala gibt es nach Vereinsangaben die Hoffnung, dass sie nach der zweiwöchigen Länderspielpause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Auch Urs Fischer muss seine Defensive gegen die Bayern umbauen: Stefan Posch und Phillipp Mwene fehlen gesperrt. Posch sah bei der vergangenen Mainzer Partie Gelb-Rot, Mwene seine fünfte Gelbe Karte der Saison.

FC Bayern: Laimer trifft gegen Dortmund

Die Münchner kommen nach einem 2:2 gegen Borussia Dortmund und einem 2:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid nach Mainz. In beiden Spielen avancierte Konrad Laimer zum Torschützen.

Der Österreicher ist beim FCB zu einer festen Größe als Rechtsverteidiger geworden, nachdem er ursprünglich als Mittelfeldspieler nach München gewechselt war.

DEINE MEINUNG

FC Bayern kehrt an den Ort der Wende zurück

Beim vergangenen Bundesliga-Gastspiel in Mainz drehten die Bayern einen 0:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Sieg. Die Münchner reisen mit einer Auswärtsserie in die MEWA Arena: Seit 30 Bundesliga-Partien in fremden Stadien sind sie ungeschlagen. Die bisherige Vereinsbestmarke liegt bei 33 Spielen.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.