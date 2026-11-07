Bundesliga heute: Dortmund – Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Drei Fragen: Dieser BVB-Star ist das Thema auf der PK

Borussia Dortmund empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach dem Erfolg in der Champions League empfängt Borussia Dortmund heute Nachmittag die SV Elversberg in der Bundesliga. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.

Vor dem Heimspiel muss der BVB die Nachricht verkraften, dass Top-Stürmer Serhou Guirassy wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung stehen wird.

Konstantinos Karetsas steht in der Startelf Konstantinos Karetsas steht in der Startelf © IMAGO/Noah Wedel

BVB-Coach Niko Kovac setzt stattdessen auf eine Einzelspitze aus Fábio Silva, der in der Champions League zuletzt neben Guirassy spielte. Im Vergleich zum Sieg gegen Betis Sevilla rutschen Joane Gadou, Carney Chukwuemeka

und Konstantinos Karetsas in die Startelf.

Letzterer erzielte das Siegtor am vergangenen Mittwoch. Der Grieche hatte zuletzt am 14. Oktober von Beginn an gespielt.

BVB: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson – Bellingham, Veerman, Nmecha – Karetsas, Silva, Chukwuemeka.

Bundesliga heute: Dortmund – Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der Stürmer musste beim 2:1-Sieg gegen Betis Sevilla unter der Woche wegen Beschwerden am Oberschenkel ausgewechselt werden. Für Guirassy kam Konstantinos Karetsas ins Spiel und erzielte nach der Dortmunder Führung durch Fabio Silva und dem Ausgleich von Aitor Ruibal den Siegtreffer. Für den Griechen war es das erste Pflichtspieltor im BVB-Trikot.

SV Elversberg mit starkem Start als Aufsteiger

Elversberg reist mit 13 Punkten aus acht Partien nach Dortmund und hat in seiner ersten Bundesliga-Saison bereits 16 Tore erzielt. Eine bessere Punkteausbeute als Neuling hatte nach acht Spielen zuletzt RB Leipzig, das damals auf 18 Zähler kam. Die Torausbeute übertraf unter den Aufsteigern seit den 1970er-Jahren nur die TSG Hoffenheim mit 21 Treffern.

Borussia Dortmund und Elversberg trafen im Pokal aufeinander

Der BVB ist nach acht Bundesliga-Spielen noch ungeschlagen, drei der vergangenen vier Partien endeten allerdings unentschieden. Im bisher einzigen Pflichtspiel zwischen Dortmund und Elversberg setzte sich die Borussia auswärts mit 4:1 durch. Das Duell fand in der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 1981/82 statt.

Wird Borussia Dortmund gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.