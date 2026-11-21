So gut verstehen sich Silva und Guirassy wirklich

Borussia Dortmund erkämpft sich drei Punkte bei Borussia Mönchengladbach und zieht am FC Bayern vorbei. Ein kapitaler Torwartbock leitet den Auswärtssieg ein.

Enorm wichtiger Sieg für Borussia Dortmund: Die Mannschaft von Niko Kovac hat mit 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach gewonnen und damit Platz eins in der Tabelle erobert.

In einer hart umkämpften Partie erzielte Felix Nmecha den entscheidenden Treffer (80.). Daniel Batz unterlief dabei ein folgenschwerer Patzer. Er verschätzte sich und legte sich den vermeintlich harmlosen Distanzschuss des Nationalspielers quasi selbst ins Tor. Besonders bitter: Bis dahin hatte Batz einige starke Paraden gezeigt und gut gehalten. „Er war der Grund dafür, dass es so lange 0:0 stand“, meinte Experte Fredi Bobic bei Sky.

Felix Nmecha bejubelt seinen Treffer Felix Nmecha bejubelt seinen Treffer © IMAGO/Uwe Kraft

Mit Moritz Nicolas war die eigentliche Nummer eins der Fohlen wieder rechtzeitig fit geworden. Coach Alexander Blessin vertraute auf sein „Bauchgefühl“ und setzte auf Batz. Kurz vor Schluss dann der kapitale Fehler des 35-Jährigen.

Strittige Szene: BVB im Glück

In der 39. Minute hatte der BVB durchaus Glück. Dortmunds Joane Gadou bekam den Ball nach einer Ecke im eigenen Sechzehner unabsichtlich an den Unterarm und die Gladbacher forderten Elfmeter.

Die Pfeife von Robert Hartmann blieb allerdings stumm, auch der VAR intervenierte nicht.

DEINE MEINUNG

Dortmund nutzt Patzer des FC Bayern aus

Am Freitagabend patzten die Bayern und kamen nicht über ein 1:1 gegen den 1. FC Köln hinaus. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Harry Kane schwer (Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk), auch Michael Olise (Prellung des Vorfußes) musste angeschlagen raus.

Weil der BVB in Gladbach siegreich war, zog er an den Münchnern vorbei. Der Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister beträgt zwei Punkte. Freiburg hat – wie auch die Bayern – 22 Punkte auf dem Konto und belegt Rang drei.

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