Fábio Silva sichert Borussia Dortmund in letzter Minute einen Punkt in München. Nach dem Spiel äußerst er sich selbstbewusst und macht sogar eine Titel-Ansage.

Auch dank Fàbio Silva nimmt Borussia Dortmund in letzter Minute einen Punkt aus dem Topspiel beim FC Bayern mit. Der Portugiese traf nach seiner Einwechslung in der 89. Minute zum 2:2-Ausgleich.

Nach dem Spiel zeigte sich Silva extrem begeistert: „Ich liebe es, für diesen Verein und diese Fans zu spielen. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Deswegen ist es so schön, dass ich heute etwas zurückgeben konnte.“

Fábio Silva zeigte sich nach Dortmunds Punktgewinn in München euphorisch Fábio Silva zeigte sich nach Dortmunds Punktgewinn in München euphorisch © IMAGO/HMB-Media

Wohl auch vom späten Ausgleich euphorisiert, lies sich der Stürmer dann sogar zu einer Titel-Ansage hinreißen: „Letzte Saison waren wir hier sehr unterlegen. So sollte es nicht nochmal sein. Wir wollen allen zeigen, dass wir in dieser Saison um Titel kämpfen können.“

Silva selbstbewusst: „Die Fans verdienen, dass wir Titel gewinnen“

Eigentlich halten sie sich beim BVB mit Titelansagen in dieser Saison zurück. Auch nach dem Remis in München wollte sich niemand so richtig in die Karten schauen lassen.

Silva sagte aber: „Wir pushen in jedem Spiel. Die Fans und alle im Verein verdienen es, dass wir Titel gewinnen. Dafür arbeiten wir hart, um das zurückgeben zu können.“

„Wir müssen immer kämpfen, auch mal leiden und immer für die Mitspieler mitrennen. Das ist das Wichtigste und auch unsere große Waffe in dieser Saison. Wir halten zusammen und wollen zusammen unsere Ziele erreichen“ sagte der Portugiese und versprach: „Ich weiß, dass ich dem Verein noch sehr viel geben werde.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach