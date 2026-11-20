Borussia Dortmund beklagt einen bitteren Ausfall: Offensivtalent Samuele Inacio steht mehrere Monate nicht zur Verfügung.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss lange auf seinen Offensivspieler Samuele Inacio verzichten.

Der 18-Jährige hat beim Länderspiel der italienischen U21 gegen Belgien eine Meniskusverletzung erlitten, „die einen operativen Eingriff erfordert“. Laut Mitteilung des BVB von Freitag werde Inacio „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“.

Samuele Inacio fällt länger aus Samuele Inacio fällt länger aus © IMAGO/Maximilian Koch

Verletzung von BVB-Talent Inacio „extrem bitter“

Sportdirektor Ole Book bezeichnete die Verletzung als „extrem bitter“ für den Spieler und das Team. „Samu erhält von uns in den kommenden Monaten jede Unterstützung, um wieder vollständig fit zu werden“, sagte Book.

Inacio kommt in dieser Saison auf fünf Einsätze für die Profis. Im DFB-Pokal erzielte er zwei Tore. Der BVB hatte ihn im Sommer 2024 von der Jugend von Atalanta Bergamo geholt.

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