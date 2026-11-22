Das Thema Felix Nmecha kocht bei der Mitgliederversammlung des BVB hoch. Geschäftsführer Carsten Cramer wird vereinzelt ausgepfiffen.

Die Diskussion um Felix Nmecha hat bei Borussia Dortmund auf der Mitgliederversammlung erneut für Aufsehen gesorgt. Die Fan- und Förderabteilung des BVB verteidigte ihre Kritik am Nationalspieler und dessen öffentlicher Symbolik, während die Klubführung um Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer um Vermittlung bemüht war.

Nmechas Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert. Nachdem Nmecha diesen vor der Länderspielpause gegen die SV Elversberg gezeigt hatte, war erneut eine hitzige Diskussion über die Geste ausgebrochen. Bei seinem Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag hatte Nmecha eine andere Geste gezeigt, im Nachgang aber angedeutet, in Zukunft wieder seinen Kronen-Jubel zu präsentieren.

Felix Nmecha war bei der Mitgliederversammlung des BVB ein Thema Felix Nmecha war bei der Mitgliederversammlung des BVB ein Thema © IMAGO/RHR-Foto

Cramer vereinzelt ausgebuht wegen Nmecha-Aussagen

Geschäftsführer Carsten Cramer stellte sich am deutlichsten vor den Mittelfeldspieler. Er stellte klar: „Auf einen Spieler wie Felix Nmecha lassen wir als Borussia Dortmund nichts kommen. Ein Spieler unseres Vereins verdient es immer, in der Öffentlichkeit unterstützt und gestärkt zu werden.“ Dafür gab es in Anwesenheit der Profis um Nmecha selbst auch Applaus. Doch dann kippte die Stimmung bei einer kleinen Minderheit kurz.

Cramer sprach: „Lasst es uns gemeinsam vergessen.“ Direkt nach dem Ausspruch kam es zu vereinzelten Buhrufen und Zwischenrufen, die jedoch nicht die Mehrheit widerspiegelten. Darauf reagierte der Geschäftsführer mit einem Appell an die Versammlung: „Ich bitte euch, meine Meinung zuzulassen. Wenn ihr anderer Meinung seid, akzeptiere ich sie. Es gehört sich in einer BVB-Familie, Meinungen anderer auszuhalten, ohne sofort Buh zu rufen oder zu pfeifen.“ Nmecha bekam dies im Saal mit.

BVB-Fanvertreter mit Kritik an Nmecha

Später ging Cramer erneut auf seinen Satz des Vergessens ein und erläuterte ihn. Es ginge ihm mit seinem Satz eher darum, dass man so etwas intern anspricht und kommuniziert. Auch Präsident Hans-Joachim Watzke stellte sich hinter den Nationalspieler. „Darf Felix Nmecha bei Borussia Dortmund seinen Glauben zeigen? Uneingeschränktes Ja“, sagte Watzke. Er bezeichnete seinen Star als „wunderbaren Menschen“.

Sebastian Westerfellhaus als Vorsitzender der Fan- und Förderabteilung machte zuvor bereits deutlich, dass die Anhänger ihren Kurs weiterhin für richtig halten. Der Profi war mit der Mannschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht anwesend.

DEINE MEINUNG

„Kommen wir zum vermeintlichen Elefanten im Raum. Es war die richtige Entscheidung, Haltung zu zeigen und wir würden es wieder tun“, sagte er über das öffentliche Schreiben seiner Abteilung über die Torjubel von Nmecha. Nach seinen Angaben habe die Abteilung auf der Versammlung breite Unterstützung für ihre Position erhalten.

Westerfellhaus stellte klar: „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet bei uns die Toleranz gegenüber der Intoleranz.“

Nmecha: BVB-Fans hatten vor Transfer Bedenken

Nach SPORT1-Informationen gab es bereits vor Nmechas Verpflichtung im Sommer 2023 innerhalb der Fanbasis des Vereins erhebliche Vorbehalte. Nmechas Glaube und seine Überzeugungen sowie entsprechende Posts in den Sozialen Medien hatten schon seinerzeit für Kritik gesorgt.

Die Fan- und Förderabteilung hatte ihre Bedenken laut Westerfellhaus frühzeitig und noch vor Vertragsunterschrift gegenüber dem Verein kommuniziert. Nach SPORT1-Informationen lautet der Vorwurf der Fans an die Bosse, dass die Verhandlungen schnellstmöglich über die Bühne gebracht wurden, um das Thema nicht größer werden zu lassen. So zahlte der BVB im Sommer 2023 satte 30 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg.

Westerfellhaus verriet zudem, seine Abteilung habe über Jahre hinweg immer wieder intern das Gespräch gesucht. Auch nach dem Pokalspiel gegen den SC Paderborn sei erneut der Austausch gesucht worden, um eine Lösung zu finden. Für die Zukunft wünsche er sich, dass Bedenken früher ernst genommen würden, um Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen.

Watzke bedankte sich anschließend für die Rede und bezeichnete die Zusammenarbeit mit Westerfellhaus und der Fan- und Förderabteilung als „nie einfach“, aber zugleich „immer spannend“ und „uneingeschränkt konstruktiv“.

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