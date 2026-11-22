Auch auf der Mitgliederversammlung des BVB geht es um den umstrittenen Torjubel des Mittelfedstars.

Borussia Dortmunds Klubchef Carsten Cramer hat Felix Nmecha in der Debatte über seinen umstrittenen Kronen-Jubel seine volle Unterstützung ausgesprochen. „Auf einen Spieler wie Felix Nmecha lassen wir als Borussia Dortmund nichts kommen“, sagte Cramer am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Bundesliga-Spitzenreiters: „Ein Spieler unseres Vereins verdient es, in der Öffentlichkeit immer unterstützt und gestärkt zu werden.“

Er könne „die Kritik, die an dem letzten Teil des Torjubels von Felix ausgesprochen worden ist, nachvollziehen, wenn ich weiß, was es für Menschen bedeutet, diese Symbolik so zu interpretieren“, sagte Cramer: „Ich würde mir aber auch wünschen, wenn ihr uns so viel Ver- und Zutrauen schenkt, dass wir das wissen einzuordnen.“

„Uneingeschränktes Ja“: Watzke steht zum BVB

In Richtung Nmechas sagte Cramer, dass man „die Situation meistern“ werde: „Ich danke dir auch für ein gewisses Verständnis, was du zum Ausdruck gebracht hast, wenn mit einer Symbolik Menschen sich so angegriffen fühlen.“ Wie es jetzt „am Ende dazu gekommen“ sei, führte Cramer weiter aus, „lass es uns einfach gemeinsam vergessen.“ Für die letzte Aussage gab es neben Applaus auch einige Buhrufe von den anwesenden Mitgliedern.

Auch Präsident Hans-Joachim Watzke stellte sich hinter den Nationalspieler. „Darf Felix Nmecha bei Borussia Dortmund seinen Glauben zeigen? Uneingeschränktes Ja“, sagte Watzke.

„Du musst dich immer wieder überprüfen. Dein Verhalten, was du für richtig empfindest, spaltet das vielleicht einen Verein?“, fragte Watzke: „Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du dich nicht mehr so gut fühlst, wenn das der Fall ist, dann musst du vielleicht gucken, da ein bisschen nachzuschärfen und das vielleicht wieder kompatibel für alle zu machen.“

DEINE MEINUNG

Nmecha sei ein „wunderbarer Mensch“

Das gelte „jetzt nicht für Felix speziell, für den ich mich komplett immer einsetzen werde, weil es ein wunderbarer Mensch ist“, sagte Watzke: „Das gilt für uns alle. Versuchen, Verständnis für den anderen zu haben und das eigene Verhalten danach auszurichten, dass man dann vielleicht auch einen Gesamtkonsens erreicht. Ich glaube, da sind wir auf dem Weg.“

Nmechas Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert. Nachdem Nmecha diesen vor der Länderspielpause gegen die SV Elversberg gezeigt hatte, war erneut eine hitzige Diskussion über die Geste ausgebrochen. Bei seinem Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag hatte Nmecha einen andere Geste gezeigt, im Nachgang aber angedeutet, in Zukunft wieder seinen Kronen-Jubel zu präsentieren.

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