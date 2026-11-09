Schlotterbecks größte Stärke geht verloren

Borussia Dortmund setzt gegen die SV Elversberg erneut auf eine Viererkette. Besonders bei Kapitän Nico Schlotterbeck zeigt sich ein entscheidender Nachteil der taktischen Umstellung.

Nicht allen dürfte diese Umstellung schmecken! Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit rückte BVB-Trainer Niko Kovac von seiner bevorzugten Dreier- beziehungsweise Fünferkette ab. Im Topspiel beim FC Bayern (2:2) war der Überraschungseffekt noch ein entscheidender Faktor dafür, dass der BVB einen Punkt aus München entführte. Gegen die SV Elversberg (2:1) blieb der erhoffte offensive Effekt dagegen weitgehend aus.

Bis zur Umstellung nach knapp 70 Minuten bildeten Schlotterbeck und Waldemar Anton das Abwehrzentrum, flankiert von Joane Gadou auf der rechten und Daniel Svensson auf der linken Seite. Doch auch in dieser Formation tat sich der BVB schwer, offensiv Akzente zu setzen. Besonders auffällig: Ausgerechnet Schlotterbeck konnte dem Spiel längst nicht seinen gewohnten Stempel aufdrücken.

Nico Schlotterbeck beißt die Zähne zusammen Nico Schlotterbeck beißt die Zähne zusammen © IMAGO/as-sportfoto

Schlotterbeck bringt seine Stärke nicht auf den Platz

Dabei gehört der Kapitän gerade im Spielaufbau zu den besten deutschen Innenverteidigern. Mit seinem starken linken Fuß, seiner Übersicht und vor allem seinen präzisen Diagonalbällen kann Schlotterbeck gegnerische Pressinglinien überspielen und das Spiel mit einem einzigen Pass auf die andere Seite verlagern. Eine Qualität, die ihn sowohl beim BVB als auch in der Nationalmannschaft nahezu unverzichtbar macht – doch genau diese Waffe wird in der Viererkette zunehmend stumpf.

Gegen Elversberg brachte Schlotterbeck gerade einmal einen langen Ball bei einem Mitspieler an. Für einen Spieler, dessen Spiel von präzisen Seitenverlagerungen lebt, ein ungewöhnlicher Wert. Hinzu kamen einige Ungenauigkeiten im Aufbau. Der sonst so ballsichere Innenverteidiger wirkte phasenweise ungewohnt wackelig.

Noch entscheidender aber: Der 26-Jährige kam häufig gar nicht erst in die Situationen, in denen er seine gefürchteten Diagonalbälle spielen konnte.

Das lag nicht allein an ihm. Vielmehr hat sich durch die taktische Ausrichtung auch seine Rolle im Dortmunder Aufbauspiel verändert.

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Veerman nimmt Schlotterbeck Aufgaben ab

Mit Joey Veerman hat sich im zentralen Mittelfeld ein neuer Taktgeber etabliert. Der Niederländer fordert die Bälle, bestimmt das Tempo und ist zunehmend der Fixpunkt im Spiel nach vorne. Vieles, was zuvor über Schlotterbeck lief, wird inzwischen über Veerman gelöst. Der Kapitän bleibt zwar am Aufbau beteiligt, setzt mit seinen Pässen aber deutlich seltener selbst die entscheidenden Impulse.

Doch nicht nur die veränderte Rollenverteilung macht sich bemerkbar. Schlotterbeck fehlen auch die passenden Abnehmer für seine Diagonalbälle.

Konstantinos Karetsas, der gegen Elversberg bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute auf dem rechten Flügel spielte, ist dafür nur bedingt geeignet. Der Grieche zieht immer wieder ins Zentrum, sucht die engen Räume und hält sich nur selten konsequent an der Außenlinie auf. Genau dort aber benötigt Schlotterbeck Anspielstationen, um mit seinen langen Bällen das Spiel schnell auf die andere Seite zu verlagern.

In der Dreier- beziehungsweise Fünferkette ist das anders. Die hoch positionierten Schienenspieler geben dem Dortmunder Spiel die nötige Breite und bieten Schlotterbeck genau jene Passwege, mit denen er gegnerische Abwehrreihen auseinanderziehen kann. In der Viererkette fehlen ihm diese Möglichkeiten deutlich häufiger.

Schlotterbecks größte Stärke geht verloren

Damit offenbart sich ein Widerspruch: Kovac will mit der Systemumstellung das Dortmunder Offensivspiel beleben. Gleichzeitig nimmt er damit aber einem seiner wichtigsten Impulsgeber im Spielaufbau einen Teil seiner Wirkung.

Für den BVB-Coach spielt die Formation nach eigener Darstellung ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sei vielmehr, wie seine Spieler die jeweiligen Aufgaben erfüllen. Mit welcher Energie, Leidenschaft und Mentalität sie auftreten.

Doch gerade das Beispiel Schlotterbeck zeigt, dass es nicht nur auf die Einstellung ankommt. Sondern auch darauf, ob ein System die individuellen Qualitäten seiner Spieler zur Geltung bringt.

Und genau das gelingt Kovac bei seinem Kapitän in der Viererkette nur bedingt. Die taktische Umstellung soll dem Dortmunder Offensivspiel neue Möglichkeiten eröffnen. Ausgerechnet Schlotterbeck nimmt sie aber einen Teil seiner größten Stärke.

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