Nach „schwieriger Situation“: Garcia kontert Kritik

Der Spanier glänzt beim Derbysieg in Köln und verdient sich ein Sonderlob seines Trainers.

Nach seinem Traumfreistoß und dem Derbyerfolg beim 1. FC Köln konnte Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Aleix Garcia wieder aufatmen. „Ich bin froh über das Tor und den Sieg. Ich komme aus einer schwierigen Situation. Heute war die Chance, das zu verändern, und darüber bin ich sehr froh“, sagte der Spanier nach dem 2:1 (1:0) bei DAZN. In der vergangenen Woche war bei der Werkself in den Mittelpunkt der Kritik gerückt. Nun überzeugte er mit einer gelungenen Vorstellung.

Garcia, der zuletzt extern wie intern kritisch beäugt wurde, traf sehenswert mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern (7.). Beim erschreckend schwachen 0:1 in der Europa League gegen Olympique Marseille hatte er sich einen folgenschweren Fehler vor dem Gegentreffer geleistet – und war im Anschluss stehengeblieben.

Ex-Kapitän Robert Andrich äußerte „Sorgen“ – und er hinterfragte öffentlich die „Einstellung“ von Garcia. Darauf angesprochen sagte der Spanier nun: „Ich würde es nicht machen, aber ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe mit ihm gesprochen, es ist alles geklärt und fein.“

Er ist bei Trainer Carles Martinez ohnehin gesetzt, Andrich saß dagegen einmal mehr auf der Bank und wurde erst für die Schlussphase eingewechselt. „Aleix hat heute perfekt gespielt – genau wie ich es von ihm erwartet habe“, lobte Martinez seinen Strategen.

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Garcia überzeugte neben seinem Treffer auch mit 133 Ballaktionen, knapp zwölf Kilometern Laufleistung und: 86 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. „Er war aggressiver, er hat Zweikämpfe gewonnen. Sicherlich dachte er sich: ‚Das kann ich nicht noch einmal machen'“, sagte Martinez zufrieden.

Leverkusen bleibt damit im Rennen um die Champions-League-Plätze und geht als Tabellenfünfter in die Länderspielpause. Auf RB Leipzig auf Rang vier fehlen zwei Punkte.