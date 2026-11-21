Ende Juni 2027 endet die umstrittene Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall. Damit brechen dem BVB Millioneneinnahmen weg. Welche Konsequenzen hat die Entscheidung für die Zukunft?

Die Mehrheit der BVB-Fans dürfte das Ende der umstrittenen Partnerschaft mit Rheinmetall als Erfolg abfeiern. Doch längst nicht alle sind darüber glücklich. Auch Carsten Cramer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Schwarzgelben, stand stets hinter dem Sponsoring-Deal und tut es auch heute noch: „Deshalb ist mir die Entscheidung auch nicht leichtgefallen.“

Mit dem Aus kommt Borussia Dortmund dem Wunsch seiner Mitglieder nach – und nimmt dafür erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf.

Borussia Dortmund beendet im kommenden Jahr die Partnerschaft mit Rheinmetall Borussia Dortmund beendet im kommenden Jahr die Partnerschaft mit Rheinmetall © IMAGO/STEINSIEK.CH

BVB verzichtet auf Millioneneinnahmen

Eine Fortsetzung der Partnerschaft wäre durchaus möglich gewesen. Rund zehn Millionen Euro kassierte der BVB nach SPORT1-Informationen jährlich von Rheinmetall – bei vergleichsweise geringer Gegenleistung. Ein äußerst lukrativer und wertiger Deal, für den sich nur schwer gleichwertiger Ersatz finden lassen dürfte.

„Die Einnahmen aus dem Sponsoringvertrag fehlen uns ab Sommer 2027, das ist Fakt. Das reduziert unsere finanziellen Spielräume. Wir müssen geplante Investitionen neu priorisieren und kritisch prüfen, wie wir tragfähige Lösungen finden. Darüber werde ich auch in der kommenden Mitgliederversammlung offen sprechen“, erklärte Cramer und stellte klar: „Die Kosten sinken ja nicht, und wir haben beim BVB noch viel vor.“

BVB gibt dem Wunsch der Mitglieder nach

Die Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern war von Beginn an heftig umstritten. Bereits 2024 sprachen sich bei einer Mitgliederabstimmung über einen entsprechenden Antrag 65 Prozent gegen den umstrittenen Sponsor aus.

„Der Werbedeal mit Rheinmetall passt nicht zu uns. Er ist mit unserem Grundwertekodex nicht zu vereinbaren“, schrieb BVB-Mitglied Wilfried Harthan in seinem Antrag, der auf breite Zustimmung stieß.

„Rheinmetall verdient nicht am Frieden, sondern am Krieg“, hieß es darin weiter. Rechtlich bindend war das Votum für den Verein allerdings nicht. Umso bemerkenswerter ist die Entscheidung: Der BVB stellt den Wunsch seiner Mitglieder über die wirtschaftlichen Vorteile der Partnerschaft.

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Das bedeutet das Rheinmetall-Aus

Doch welche konkreten Folgen hat der Verzicht auf rund zehn Millionen Euro jährlich? Dass die Dortmunder nun zwangsläufig ihren Sparkurs verschärfen, die Gehaltsstruktur aggressiver angehen oder gar Spieler verkaufen müssen, ist keineswegs ausgemacht. Vielmehr dürfte es darum gehen, geplante Ausgaben noch genauer zu prüfen, Investitionen neu zu gewichten und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

Die Suche nach neuen Sponsoren und Geldgebern gehört ohnehin zum Tagesgeschäft beim BVB – unabhängig vom Rheinmetall-Aus. Durch den Wegfall der Millioneneinnahmen gewinnt sie allerdings zusätzlich an Bedeutung.

BVB und Rheinmetall bleiben verbunden

Beiden Seiten war wichtig zu betonen, dass die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Mit dem Ende des Sponsoringvertrags am 30. Juni 2027 verschwindet Rheinmetall zwar als Werbepartner aus dem Umfeld des BVB. Ein vollständiger Bruch ist damit jedoch nicht verbunden. Auch ohne Bandenwerbung und andere Sponsoringmaßnahmen wollen beide Seiten den Kontakt aufrechterhalten und ihr gemeinsames gesellschaftliches Engagement fortsetzen.

„Rheinmetall hat tausende Mitarbeitende und davon sind natürlich sehr viele BVB-Fans und durch die Partnerschaft sicher stärker identifiziert. Auch bei unserem gemeinsamen gesellschaftlichen Engagement, insbesondere für notleidende Kinder und Jugendliche aus ukrainischen Kriegsregionen, werden wir nicht nachlassen und weiter gemeinsam aktiv bleiben“, betonte Cramer.

Auch Rheinmetall-Chef Armin Papperger unterstrich die weiterhin bestehende Verbundenheit: „Viele Rheinmetall-Mitarbeitende sind in den letzten Jahren zu Fans geworden und haben sogar einen eigenen Fanclub gegründet. Sie wollen auch weiterhin im Stadion dabei sein“, erklärte er. Zudem werde man „weiterhin gemeinsame Aktionen, wie die Betreuung der ukrainischen Kinder in der Fußballakademie“ durchführen.

Rheinmetall-Entscheidung soll Ausnahme bleiben

So deutlich der BVB dem Wunsch seiner Mitglieder mit dem Rheinmetall-Aus nachkommt, so klar zieht die Vereinsführung zugleich eine Grenze für künftige Entscheidungen. „Dieser Fall muss aber ein absoluter Ausnahme- und Einzelfall bleiben. Sonst gefährden wir unser mühsam erarbeitetes Vertrauen in der Wirtschaft massiv.“

Denn auch die wirtschaftlichen Interessen des Vereins dürften bei aller berechtigten Mitsprache nicht aus dem Blick geraten. Cramer formulierte es so: „Wer Verantwortung für den Verein übernehmen will, muss auch die wirtschaftliche Realität mittragen und im Idealfall Impulse und Lösungen mitbringen.“

Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag dürfte das Rheinmetall-Aus von großen Teilen der Anhängerschaft dennoch als Erfolg gefeiert werden. Schließlich hat sich der Wunsch der Mitglieder gegen erhebliche wirtschaftliche Interessen durchgesetzt. Für den BVB bleibt allerdings die Herausforderung, den Verzicht auf die Millionen künftig finanziell aufzufangen.