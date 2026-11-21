In der Debatte, die vor dem Nordderby in Bremen wieder aufflammt, steht der Bundestagsabgeordnete den Vereinen zur Seite.

Wer zahlt die Polizeikosten für das Nordderby in der Fußball-Bundesliga? Vor dem nächsten Hochsicherheitsspiel in Bremen hat die Debatte um die Kostenverteilung noch einmal Fahrt aufgenommen. „Ich halte es grundsätzlich für die Aufgabe des Staates, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Deshalb sehe ich es kritisch, wenn Fußballvereine für Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen zur Kasse gebeten werden“, schrieb der CSU-Politiker und Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer in einem Gastbeitrag im Bundesliga-Magazin vor dem Duell von Werder Bremen gegen den Hamburger SV am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Mit seinen Aussagen konterte Mayer unter anderem Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD), die dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND) zuletzt gesagt hatte: „Wir haben in Kürze wieder ein Hochrisikospiel. Da machen wir zunächst eine differenzierte Risikobewertung. Anschließend machen wir eine sehr differenzierte klare Aufstellung der Polizeikosten und werden nach aktuellem Stand einen Teil davon der Deutschen Fußball Liga (inzwischen Bundesliga, d.Red.) in Rechnung stellen – nicht dem Verein Werder Bremen.“ Dennoch würde „die wirtschaftliche Belastung zu einem ganz erheblichen Teil“ beim Verein landen, sagte Werders Geschäftsführer für Organisation und Personal, Tarek Bauer, dem Portal Deichstube.

Das Vorgehen ist legitim: Das Bundesverfassungsgericht hatte im Januar 2025 nach einem Streitfall in Bremen geurteilt, dass eine Erhebung von Gebühren im Zusammenhang mit Hochrisikoveranstaltungen grundsätzlich rechtmäßig sei. Politiker Mayer nimmt den Sport dennoch in Schutz: „An meiner grundsätzlichen Einschätzung ändert das nichts: Sicherheit im öffentlichen Raum ist eine staatliche Aufgabe.“

DEINE MEINUNG

Vor wenigen Monaten hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) noch gemahnt, wer „Milliarden mit dem Profifußball verdient, darf sich seiner Verantwortung für die Sicherheit nicht entziehen“. Die Vereine sollten sich also nicht auf ihrem Profit ausruhen, während der Staat zahlen muss.

Mayer, im Bundestag Sprecher und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt, drehte den Spieß um. Es sei wichtig zu „berücksichtigen, welchen Beitrag die Klubs bereits leisten – Steuern und Abgaben in Höhe von jährlich rund 1,7 Milliarden Euro oder das bewährte Konzept der Stadionallianzen zum Beispiel – und welche Verantwortung bei der öffentlichen Hand liegt“, sagte er.

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