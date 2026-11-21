Der TFC Bayern muss den Jahresendspurt unter anderem ohne Weltfußballer Harry Kane bestreiten. Trainer Vincent Kompany

Vincent Kompany wollte sich inmitten der zahlreichen Hiobsbotschaften nicht entmutigen lassen. „Lasst uns ehrlich sein, es ist schon spektakulär im Moment“, räumte der Trainer des FC Bayern nach dem 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln mit Blick auf die nächsten verletzungsbedingten Rückschläge ein.

„Aber wir gehen da rein mit dem Messer zwischen den Zähnen. Wir haben manche Spieler nicht, aber kämpfen können wir noch. Das will ich sehen“, stellte der Coach klar.

Vincent Kompany hat angesichts der Verletzungen beim FC Bayern eine Kampfansage gemacht Vincent Kompany hat angesichts der Verletzungen beim FC Bayern eine Kampfansage gemacht © IMAGO/Sven Simon

FC Bayern verliert Harry Kane und Michael Olise

Denn im Jahresendspurt mit noch sieben Spielen bis Weihnachten inklusive des Härtetests in der Champions League beim OSC Lille am Mittwoch (21.00 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister nun auch auf Weltfußballer Harry Kane verzichten.

Der Torjäger zog sich am Freitagabend einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu und fällt in den nächsten Monaten aus.

Auch Michael Olise hatte es im Duell mit Köln erwischt: Der französische Offensivspieler erlitt eine Prellung des Vorfußes, Kompany hofft jedoch auf eine Rückkehr des Flügelspielers schon in der kommenden Woche.

Max Eberl: „Können jetzt nicht groß lamentieren“

„Das ist gerade keine einfache Situation, die ist sehr herausfordernd. Der Abend heute ist sehr bescheiden, das tut uns wirklich extrem weh, aber wir können jetzt nicht groß lamentieren“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

„Wir haben andere Jungs, die die Mannschaft jetzt tragen müssen“, betonte auch Kompany bei Sky: „Wir brauchen unglaubliche Leistungen von Spielern, die es vielleicht noch nicht gewohnt sind, diesen Druck beim FC Bayern zu haben. Aber das ist einfach so.“ Die Mannschaft werde versuchen, daraus eine Stärke zu machen: „Wir müssen jetzt zu 100 Prozent zusammenstehen.“

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Riesige Personalsorgen beim FC Bayern

Kane war bereits in der 20. Minute ausgewechselt worden. Der Engländer war bei einem Schussversuch im Strafraum von Joel Schmied gefoult worden. Olise war kurz vor der Pause an der Reihe, als Tom Krauß ihn bei einem Schussversuch am linken Bein traf.

Die Personalsorgen sind bei den Bayern trotz des Comebacks von Jamal Musiala riesig: Manuel Neuer, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Ismael Saibari fallen bereits aus, Luis Díaz kehrt erst so langsam wieder zurück. Umso tiefer saß der Kane-Schock.

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