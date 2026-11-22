Der ehemalige Bayern-Kapitän zeigt sich im SPORT1-Doppelpass höchst irritiert vom Umgang seines Ex-Klubs mit dem erkrankten Jamal Musiala.

Der Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala hat im SPORT1 Doppelpass die Emotionen hochkochen lassen. Auch der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg ist enttäuscht von der Führungsetage des Rekordmeisters – und erhofft sich eine Entschuldigung der Bosse.

„Einen Spieler, der verletzt ist, muss du an die Hand nehmen und ihn schützen“, sagte der SPORT1-Experte: „In allen Bereichen, vor allem in der Öffentlichkeit. Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du nochmal mehr an die Hand nehmen und schützen. Diese Kommunikation der Bayern-Verantwortlichen war katastrophal! Das muss man klar und deutlich so sagen.“

Effenberg erwartet Entschuldigung der Bayern-Bosse

Effenberg ergänzte: „Das kann und darf nicht sein! Auch in der heutigen Zeit, auch im Hochleistungssport nicht. Es geht hier um einen Menschen, der eine Krankheit hat.“ Der ehemalige Bayern-Kapitän äußerte auch die Erwartung und die Hoffnung, dass sich die Bayern-Bosse eines Tages bei Musiala entschuldigen werden.

Schließlich sei er einen anderen Umgang der Bosse um Hoeneß mit ihren Spielern gewohnt: „Deswegen hat mich das jetzt so irritiert, so schlecht über einen Spieler zu sprechen, wegen einer Krankheit. Das sollten die Verantwortlichen eigentlich mal erklären – und was ich eigentlich mal erwarten würde, wäre eine Entschuldigung von der Spitze.“

Ob es zu einer solchen Entschuldigung kommen werde, zweifelte Effenberg aber selbst an: „Aber für die Worte, die sie gewählt haben, wäre es angebracht, zu sagen: Da lagen wir falsch. Das ist eigentlich nicht unser Mia san mia, unsere Einstellung. Und so geht man auch nicht mit Menschen um!“

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So urteilte Rummenigge über Musiala

Das angesprochene Bayern-Trio aus Hoeneß, Dreesen und Rummenigge hatte zuletzt die sportliche Leistungsfähigkeit Musialas öffentlich angezweifelt und dabei auch dessen hoch dotierten Vertrag infrage gestellt.

Die deutlichsten Worte hatte dabei Rummenigge gewählt. „Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat“, sagte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner: „Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

Rummenigge hatte weiter erklärt, dass Musiala „unter diesen Voraussetzungen“ für einen anderen Verein nicht mehr interessant sein könne.

Musiala hatte zu Saisonbeginn öffentlich erklärt, an einer neurologischen Dysfunktion zu leiden. Diese Erkrankung lässt das Trio an der Bayern-Spitze an einer Rückkehr auf das einstige Leistungsniveau zweifeln. Zuletzt laborierte der deutsche Nationalspieler an einer muskulären Verletzung, beim 0:0 gegen den 1. FC Köln meldete er sich mit einem kurzen Einsatz zurück.

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