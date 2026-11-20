Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu Problemfall Jamal Musiala. Das Aufsichtsratsmitglied der Bayern lässt mit harschen Aussagen aufhorchen.

Karl-Heinz Rummenigge hat in Anbetracht der aktuell schwierigen Situation von Jamal Musiala überdeutliche Worte gefunden – und das ausgerechnet nach dessen Comeback und über zwei Monaten Leidenszeit.

Nach dem enttäuschenden 1:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln sagte Rummenigge am Freitagabend bei Sky: „Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat. (…) Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

Karl-Heinz Rummenigge urteilte knallhart über die Situation von Jamal Musiala Karl-Heinz Rummenigge urteilte knallhart über die Situation von Jamal Musiala © IMAGO/Lackovic

Bemerkenswert: Rummenigge war noch längst nicht fertig und wollte unbedingt noch etwas loswerden: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde“, so die brettharte Meinung des 71-Jährigen.

Musiala? „Über Finanzen Gedanken machen“

„Wir sind alle daran interessiert, dass er zurückkommt – idealerweise in Bestverfassung. Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann müssen wir uns trotzdem über die Finanzen Gedanken machen“, gab sich Rummenigge skeptisch.

Uli Hoeneß hatte zuletzt öffentlich Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen werde. Dabei brachte der Ehrenpräsident auch den hochdotierten Vertrag des Nationalspielers ins Spiel – konkret wurde er aber nicht.

DEINE MEINUNG

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schlug am Mittwoch in eine ähnliche Richtung ein. Sollte Musiala nicht mehr an sein früheres Niveau anknüpfen können, müssten sich die Bayern möglicherweise mit dessen Familie und Management zusammensetzen.

„Was Uli oder Jan Dreesen gesagt haben, halte ich für völlig okay. Weil: Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Dass man sich als Verein darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, halte ich für seriös“, sagte Rummenigge.

Uli Hoeneß? „Nicht problematisch“

Er finde „nichts Ehrenrühriges daran, womit der Uli an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wenn man sich das Wording mal ganz genau zu Gemüte führt – und das habe ich -, dann finde ich das, was er gesagt hat, eigentlich korrekt, fair und überhaupt nicht problematisch. Auch für die Gegenseite. Wir haben ein Interesse, dass er zurückkommt, gut spielt. Wenn das nicht der Fall ist, dann allerdings müssen wir uns Gedanken machen“, fuhr Rummenigge fort.

Ob Musiala zukünftig auf Gehalt verzichten wird? „Das Gespräch hat noch nicht stattgefunden. Das sind erst mal Ideen. Dann wird man weitersehen. Er ist jetzt zurückgekommen von einer vier- oder fünfwöchigen Verletzung. Dann muss man genau beobachten, was passiert, und dann eine Entscheidung treffen“, meinte der Bayern-Boss.

Eberl reagiert auf Rummenigges brettharte Aussagen

In der Mixed Zone wurde dann auch Sportvorstand Max Eberl auf Rummenigges Aussagen angesprochen. „Ich hab gestern auf der PK was dazu gesagt“, sagte 53-Jährige zunächst.

Anschließend sprach er Musiala erneut seine Rückendeckung aus: „Wir sagen dauernd, dass er ein Mensch ist, der einiges ertragen muss in seinem jungen Alter. Und ich hab gestern was dazu gesagt: Wir unterstützen ihn, wir glauben daran, dass er die Möglichkeiten hat, wieder seine Performance zu erreichen. Wir werden jetzt alles dafür tun, für ihn, aber auch für alle anderen, die jetzt noch da sind, um diese nächsten sieben Spiele zu spielen.“

Und doch unterscheiden sich die Aussagen der Bayern-Bosse gewissermaßen. Auf erneute Nachfrage reagierte Eberl etwas gereizt: „Ich mag nicht mehr drüber reden, weil sonst kippt ihr alle um. Ihr seid ja richtig schon bei mir in der Nase, bei aller Gier, eure Fragen zu stellen. Aber wir sind im Dialog.“

Weiter wollte Eberl auf Rummenigges Aussagen nicht eingehen, schließlich habe er sie ja noch nicht mal gehört. „Ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich spreche für mich und für den FC Bayern. Ich habe gesagt, dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport – ich kann es jetzt noch dreimal sagen – wir im Sport haben eine andere Überzeugung“, so der Sportvorstand.

Absencen bei Musiala

Musiala hatte am Freitagabend gerade erst nach einem Muskelfaserriss sein Comeback gegeben. Er war in der 70. Minute für Konrad Laimer eingewechselt worden – konnte das enttäuschende Remis aber auch nicht mehr abwenden.

Im Sommer waren bei Musiala sogenannte Absencen diagnostiziert worden. Im August sprach er erstmals offen über seine Krankheit: Nachdem der 23-Jährige in zwei Testspielen offensichtlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, erklärte er, dass bei ihm „temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt“ wurden. Diese seien „auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen“.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach