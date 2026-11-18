Vincent Kompany war im Oktober zusammengebrochen. Gegen den 1. FC Köln wird er auf die Trainerbank zurückkehren.

Vincent Kompany kehrt fünf Wochen nach seinem Zusammenbruch wieder auf die Trainerbank zurück.

Der Coach des FC Bayern wird sein Team am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln betreuen. Dies bestätigte der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bei einer Veranstaltung der Abendzeitung.

Vincent Kompany wird gegen Köln auf die Trainerbank zurückkehren Vincent Kompany wird gegen Köln auf die Trainerbank zurückkehren © IMAGO/kolbert-press

Kompany wurde an der Schulter operiert

„Ja. Vincent ist ziemlich gut gelaunt, kam mir heute entgegen“, berichtete Dreesen: „Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Er wurde bereits an einer Schulter operiert.“

Kompany war am 23. Oktober zusammengebrochen und hatte am Montag erstmals wieder das Training geleitet. Bei seinem Kollaps infolge einer Hirnhautreizung hatte sich Kompany auch die Schulter ausgekugelt.

Schon am Mittwochmittag wurde offiziell, dass der Belgier am Donnerstag an der Pressekonferenz vor dem Spiel teilnehmen wird.