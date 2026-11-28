Der 1. FC Köln vergoldet den starken Auftritt in München und lässt dem Aufsteiger aus Elversberg keine Chance. Marius Bülter und Said El Mala überragen.

Angeführt von Marius Bülter und Said El Mala hat der 1. FC Köln den Schwung aus dem mutigen Auftritt beim FC Bayern mitgenommen und nach fünf Spielen ohne Sieg den ersten Dreier in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Das Team von Trainer René Wagner besiegte Aufsteiger SV Elversberg mit 5:0 (3:0). Dreierpacker Bülter (8./39./63.) und Doppelpacker El Mala (16./68.) belohnten den FC, bei dem das gewonnene Selbstvertrauen aus München (1:1) förmlich zu spüren war, für einen Gala-Auftritt.

Die Kölner schließen nach dem Sieg mit 13 Punkten in der Tabelle zu den Elversbergern auf, die nach dem furiosen Saisonstart immer mehr Probleme bekommen. Nach nun vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen bleibt die Mannschaft von Coach Vincent Wagner zwar im Tabellenmittelfeld, doch die Abstiegsränge rücken näher.

Marius Bülter (Nr. 30) und Said El Mala überragten gegen die SV Elversberg Marius Bülter (Nr. 30) und Said El Mala überragten gegen die SV Elversberg © IMAGO/Sven Simon

Namensvetter René Wagner, der von seiner Mannschaft gefordert hatte, „den Schwung aus München mitzunehmen“, sah eine engagierte Anfangsphase seiner Mannschaft. Die Hausherren kamen in klirrender Kälte früh auf Betriebstemperatur und ließen den Ball laufen. Obwohl Elversberg die Abwehrkette der Kölner früh anlief, kombinierte sich der FC munter nach vorne und kam früh zur Führung.

Bülter überragt mit Dreierpack

Bülter erzielte nach einer Flanke von Borna Sosa per Kopf sein erstes Saisontor und belohnte damit die starke Anfangsphase der Kölner. Elversberg versuchte, sich zu berappeln, kam aber kaum nach vorne. Stattdessen legten die Gastgeber durch El Mala nach. Das Offensiv-Juwel ließ Torhüter Nicolas Kristof mit einem präzisen Schlenzer keine Chance.

Kurz darauf erzielte der deutsche Nationalspieler beinahe das nächste Tor, sein Versuch wurde aber in letzter Sekunde geblockt (19.). Erst danach kamen die Gäste besser in die Partie und zu ersten Torannäherungen. David Mokwas Schuss ging jedoch deutlich drüber (24.).

DEINE MEINUNG

Angetrieben von den lautstarken Zuschauern kamen die Kölner noch vor der Pause zum dritten Teffer. Genau wie beim Führungstor köpfte Bülter nach einer Flanke von Sosa wuchtig ein. Nach Wiederbeginn verloren die Gastgeber zunächst ihren Offensivdrang, sodass die Elversberger zu ihrer bis dahin besten Chance kamen. Francis Onyeka scheiterte jedoch nach einem schlimmen Fehlpass von Tom Krauß an Marvin Schwäbe (51.).

In der Folge blieb die SVE auf dem Gaspedal. Die Gelegenheiten von Felix Keidel (55.) und Mokwa (58.) blieben jedoch ungenutzt. Stattdessen konterte Köln eiskalt. Bülter erzielte seinen dritten Treffer, nachdem Kristof aus seinem Tor geeilt war, um einen Steckpass zu unterbinden – aus über 30 Metern. El Mala schraubte das Ergebnis anschließend weiter in die Höhe.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach