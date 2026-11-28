Die Berliner haben den zweiten Saisonsieg zum Greifen nah. Doch Mainz schafft die späte Wende.

Die Erlösung schien zum Greifen nahe – stattdessen spitzt sich die Krise bei Union Berlin weiter gefährlich zu, für Trainer Mauro Lustrinelli dürfte die Luft dünner werden. Beim ebenfalls angeschlagenen FSV Mainz 05 verlor Berlin in der Fußball-Bundesliga durch zwei späte Gegentore noch 1:2 (1:0). Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge dürfte auch die Kritik an Geschäftsführer Horst Heldt weiter zunehmen.

Das zuletzt kriselnde Mainz hingegen konnte aufatmen: Phillip Tietz (85.) und Anthony Caci (90.+2) sorgten mit ihren Treffern kurz vor dem Ende für den ersten Heimsieg der Saison und beendeten zugleich einen wochenlangen Negativlauf: Zuletzt hatten die Rheinhessen fünf Pflichtspiele in Folge verloren. Während Mainz im Tabellenmittelfeld steht, ist Berlin, die nach dem Treffer von Janik Haberer (37.) lange geführt hatten, Tabellenvorletzter.

Unions Coach Lustrinelli, erst seit Sommer im Amt, hatte vor der Partie die Diskussionen um seine Person ausgeblendet: „Ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen“, sagte der Schweizer. Gelingen sollte das mit einem Systemwechsel: Im Vergleich zum 1:5 gegen Leipzig am vorigen Wochenende nahm Lustrinelli zwei Veränderungen in seiner Startelf vor und ließ diese in einer 4-2-3-1-Formation auflaufen.

Union begann forsch und versuchte im Vorwärtsgang das Mainzer Mittelfeld schnell zu überbrücken. Der FSV erarbeitete sich nach den ersten Minuten zunehmend mehr Ballbesitz, fand gegen die dicht stehende Berliner Defensive aber kaum eine Lücke. Das letzte Risiko scheuten beide Teams, die Drucksituation machte sich bei eiskalten Temperaturen in Mainz auf beiden Seiten bemerkbar.

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Bis zur ersten aussichtsreichen Gelegenheit des Spiels dauerte es 36 Minuten, dann parierte FSV-Keeper Robin Zentner den Versuch von Kastriot Imeri. Bei der darauffolgenden Ecke war Haberer mit dem Kopf zur Stelle, der Ball drehte sich mit viel Effekt an den Innenpfosten und überquerte die Linie, noch bevor Zentner eingreifen konnte. Die Führung verschaffte Union Aufwind, bei Mainz musste zudem kurz vor der Pause Verteidiger Kacper Potulski wegen einer Verletzung ausgewechselt werden.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren es zunächst eher die Berliner, die Torgefahr erzeugten, doch Woo-Yeong Jeong agierte nach einem Doppelpass mit Imeri zu überhastet (50.). Das Spiel hatte nun etwas mehr Tempo als noch vor der Pause, Mainz aber fehlte weiter die Präzision – Nadiem Amiri zielte bei seinem Abschluss aus guter Position zu hoch (70.). Das Niveau der Partie blieb vor 32.600 Zuschauern insgesamt überschaubar. Union-Torhüter Frederik Rönnow erwies sich beim späten Mainzer Aufbäumen lange als sicherer Rückhalt. Die Niederlage verhinderte er aber nicht.