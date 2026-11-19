Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt ein positives Update zu Luis Díaz. Das Spiel gegen den 1. FC Köln kommt aber noch zu früh.

Luis Díaz steht beim FC Bayern kurz vor seinem Comeback. Ein Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) kommt für den Kolumbianer allerdings noch nicht infrage, wie Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor der Partie verriet.

„Lucho geht es sehr gut, er hatte eine gute Woche“, berichtete Kompany und sagte mit Blick auf das Freitagsspiel: „Ich glaube, für morgen wird es noch zu knapp.“

Luis Díaz arbeitete in der Länderspielpause an seinem Comeback Luis Díaz arbeitete in der Länderspielpause an seinem Comeback © IMAGO/Philippe Ruiz

Der Belgier rechnet aber mit einer baldigen Rückkehr des 29 Jahre alten Offensivspielers, der sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal Ende Oktober einen kleinen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte. „Wir sind jetzt in den nächsten sieben Tagen in der Lage, zu hoffen, dass er wieder seinen ersten Einsatz bekommt“, sagte Kompany.

Kompany kündigt Musiala-Rückkehr an

Jamal Musiala soll, wie von SPORT1 bereits Anfang der Woche berichtet, gegen Köln erstmals seit knapp zwei Monaten wieder zum Kader der Bayern zählen. „Er ist wahrscheinlich dabei. Ich sage ‚wahrscheinlich‘, weil wir heute noch ein Training haben und es kann immer etwas passieren“, sagte Kompany.

Verzichten müssen die Münchner weiterhin auf Manuel Neuer, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

DEINE MEINUNG

Nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln sind die Münchner am nächsten Mittwoch in der Champions League in Lille gefordert. In der Bundesliga geht es danach mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV weiter, im DFB-Pokal erwartet der FCB Anfang Dezember Hertha BSC.

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