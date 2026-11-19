Der Offensivspieler steht nach knapp zweimonatiger Verletzungspause vor der Rückkehr.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl haben Jamal Musiala vor dessen Rückkehr nach knapp zweimonatiger Verletzungspause noch einmal massive Rückendeckung gegeben. „Wie der Junge kämpft und was er jetzt zeigt – ich hoffe, dass er das alles auch auf dem Platz zeigen kann, und ich glaube das auch zu 100 Prozent“, sagte Kompany am Donnerstag. Musiala, so der Trainer, zeige eine „Wahnsinns-Mentalität“.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler hatte den Münchnern seit seinem Muskelfaserriss während der Länderspielpause am 24. September gefehlt. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) könnte er im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln sein Comeback geben.

Schon zu Saisonbeginn hatte Musiala für Schlagzeilen gesorgt, als er bei zwei Testspielen wegen einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen kollabiert war. In den Monaten davor war Musiala damit beschäftigt gewesen, seine schwere Beinverletzung, die er bei der Klub-WM im Juli 2025 erlitten hatte, zu überwinden. Seine Verletzungsanfälligkeit hatte bei den Bayern zuletzt für Diskussionen gesorgt, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatten Zweifel an Musialas Rückkehr zur Topform geäußert.

„Es ist Sorge um Jamal, die kommuniziert wurde“, hielt Eberl am Donnerstag dagegen: „Die Entwicklung von Jamal vor seiner Muskelverletzung ging genau da hin, wo wir es gesagt haben. Leider hatte er nach der Knöchelverletzung noch nicht die Phase, über eine paar Monate verletzungsfrei zu sein. Er hat jetzt eine ganz andere Situation zu bewältigen.“ Man habe jedoch „die Überzeugung, dass Jamal Stärke aus der Situation zieht“, ergänzte der 53-Jährige.

DEINE MEINUNG

Auch Kompany zeigte „100 Prozent Respekt“ für die Aussagen der Vereinsführung. Musiala müsse nun „auf dem Platz sprechen“, meinte der 40-Jährige: „Wenn solche Spieler eine schwierige Phase haben, können sie daraus auch Stärke, mental und körperlich, ziehen. Als ich kam, war er ein ‚golden child‘. Wenn ich jetzt sehe, wie er mit der gesamten Situation umgeht, ist das besonders. Ich hoffe, dass wir in sechs Monaten eine ganz andere Geschichte haben.“

Neben Musiala rückt auch das Comeback von Luis Díaz näher. Für die Partie gegen Köln werde es für den Kolumbianer, der seit Ende Oktober wegen eines „kleinen Muskelbündelriss“ an der linken Oberschenkelrückseite fehlt, wohl noch „zu knapp“, meinte Kompany. Aber: „Lucho geht es sehr gut. Er hatte eine gute Woche.“ Verzichten müssen die Bayern weiterhin auf Manuel Neuer, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.