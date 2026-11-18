"Er hat die Spitzen von Uli Hoeneß sehr gut weggeschoben"

Uli Hoeneß zweifelt, ob Jamal Musiala wieder sein früheres Niveau erreicht. Dabei bringt er auch den Vertrag des Bayern-Stars ins Spiel. Auch CEO Jan-Christian Dreesen erwägt, in einem gewissen Szenario mit der Musiala-Seite sprechen zu müssen.

Jan-Christian Dreesen hat auf die umstrittenen Aussagen von Uli Hoeneß zu Jamal Musiala reagiert und dabei in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Sollte Musiala nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen können, könnten die Bayern-Verantwortlichen sich mit der Musiala-Seite unterhalten, stellte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München klar.

FC Bayern: Auch Dreesen kann sich Anpassung bei Musiala vorstellen

„Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen“, kündigte der Bayern-Boss im Gespräch mit der Abendzeitung an: „Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal – oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen.“

Jamal Musiala wird gegen Köln zurückkehren Jamal Musiala wird gegen Köln zurückkehren © IMAGO/Nordphoto

Den Stein hatte Klubpatron Hoeneß zuletzt im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Rundfunks ins Rollen gebracht, als er die Leistungsfähigkeit des Offensivspielers in Frage stellte – was nicht überall gut ankam.

Auf Hoeneß‘ umstrittene Aussagen angesprochen sagte Dreesen: „Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen.“

Hoeneß weckt Zweifel am Vertrag von Musiala

Hoeneß hatte auch den Vertrag von Musiala ins Spiel gebracht, den der DFB-Star im Februar 2025 langfristig verlängert hatte. In München zählt der 23-Jährige zu den Topverdienern. Hoeneß warf die Frage auf, wie der Verein damit umgehen würde, falls der Nationalspieler dauerhaft unter seinem früheren Niveau bliebe.

„Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht“, sagte Hoeneß. Damit sprach er ungewöhnlich offen über die wirtschaftlichen Konsequenzen von Musialas Erkrankung und Verletzungspech.

DEINE MEINUNG

Jamal Musiala am Wochenende wieder im Kader

Wie Dreesen verriet, wird Musiala schon am Wochenende die Möglichkeit haben, seine Leistung unter Beweis zu stellen.

„Soweit ich weiß, wird er am Freitag spielen“, sagte der Bayern-CEO. Auch SPORT1 hatte darüber berichtet, dass Musiala gegen den 1. FC Köln in den Kader zurückkehren wird.