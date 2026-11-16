FC Bayern gibt Davies-Diagnose bekannt

Warum sich Danks bei Davies nicht sicher ist

Der FC Bayern muss vorerst ohne Alphonso Davies auskommen. Der 26-Jährige kehrt verletzt von der kanadischen Nationalmannschaft zurück.

Schlechte Neuigkeiten für den FC Bayern: Alphonso Davies fällt verletzt aus. Wie der Rekordmeister am Montag mitteilte, erlitt der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel.

Davies hatte sich die Blessur bei seinem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen Guatemala (3:2) am Samstag zugezogen. In ersten Meldungen in Kanada war noch von einer „leichten Muskelzerrung“ die Rede. Zur weiteren Untersuchung kehrte Davies vorzeitig nach München zurück. Der Linksverteidiger wird den Münchnern aufgrund der diagnostizierten Verletzung voraussichtlich in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Alphonso Davies hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen Alphonso Davies hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Davies verletzt sich ohne Gegnereinwirkung

Der Kapitän der Kanadier hatte sich bei seinem Startelf-Einsatz ohne Gegnereinwirkung bei einem defensiven Sprint verletzt. Schon nach sechs Minuten war das Spiel für ihn beendet.

Noch vor der Diagnose äußerte Davies seine Furcht vor einer möglichen Zwangspause. „Ich bin ein bisschen frustriert und wütend. Eine Verletzung ist nie angenehm, vor allem nicht, wenn man eine Oberschenkelverletzung nach der anderen hat“, hatte er in einem Interview bei OneSoccer gesagt.

Davies: „Davor habe ich Angst“

„Bei vier Oberschenkelverletzungen muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir über eine Operation. Davor habe ich Angst. Es ist einfach wirklich hart“, ergänzte Davies.

In den vergangenen Jahren musste sich der Linksverteidiger immer wieder mit muskulären Problemen und längeren Ausfallzeiten herumschlagen. Anfang 2025 hatte sich Davies bei der Nationalmannschaft zudem das Kreuzband gerissen.

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