Der Weltfußballer humpelt nach 20 Minuten vom Feld.

Schreckmoment für den FC Bayern: Weltfußballer Harry Kane musste im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln bereits in der 20. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der 33 Jahre alte Torjäger humpelte unter Schmerzen in die Kabine. Für ihn kam Tom Bischof.

Kane war in der 15. Minute bei einem Schussversuch im Strafraum von Joel Schmied gefoult worden. Der Kölner traf den englischen Teamkapitän beim Abwehrversuch am linken Fuß. Ein Pfiff von Schiedsrichter Robin Braun blieb aus, auch der Videoassistent sah kein Vergehen von Schmied. Kane versuchte es noch einmal, musste dann aber doch raus.