Als Eberl über Musiala spricht, mischt sich Kompany ein

Jamal Musiala steht nach zweimonatiger Verletzungspause erstmals wieder im Kader. Auch Vincent Kompany feiert sein Comeback.

Nach zweimonatiger Verletzungspause steht Jamal Musiala beim FC Bayern vor seinem Comeback. Der 23-Jährige gehört im Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (TICKER) erstmals wieder dem Kader an, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Der Nationalspieler hatte den Münchnern seit seinem Muskelfaserriss während der Länderspielpause am 24. September gefehlt. Zuletzt hatte er am 18. September beim 7:0 gegen Union Berlin auf dem Platz gestanden.

Jamal Musiala steht wieder im Kader des FC Bayern Jamal Musiala steht wieder im Kader des FC Bayern © IMAGO/Eibner

Neben Musiala kehrt auch Trainer Vincent Kompany knapp vier Wochen nach seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung auf die Bank zurück. Er war von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten worden.

Im Vergleich zum Spiel gegen Mainz, dem letzten vor der Länderspielpause, nimmt Kompany gezwungenermaßen eine Änderung vor. Für den verletzten Kapitän Manuel Neuer steht Jonas Urbig im Tor. Verzichten müssen die Bayern neben Neuer auf Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach