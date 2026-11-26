Der Fall Musiala sorgt beim FC Bayern für einen bemerkenswerten Vorgang nach dem anderen. Die jüngste Pressemitteilung stellt den nächsten dar – und lässt Fragen offen.

Es gibt Pressemitteilungen, deren Formulierung viel Zeit und Arbeit erfordert. Eine davon dürfte die sein, die der FC Bayern am Mittwochvormittag auf seinen Plattformen veröffentlichte. Mit 109 Wörtern vermittelten der Verein und die Berateragentur von Jamal Musiala den Eindruck, dass jetzt alles wieder gut sei. Der Ärger der vergangenen Tage, die Verdächtigungen, die unabgesprochenen Wortmeldungen – alles sei nun Vergangenheit, so die Botschaft.

Ein „konstruktives Gespräch“ zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala habe es gegeben, hieß es da. Die Gesundheit des Stars stehe „über allem“ und er erhalte „volle Unterstützung“. So oder so ähnlich hatte man das von diversen Protagonisten, die auch am Dienstag an dem knapp einstündigen Meeting teilgenommen hatten, schon öfter gehört. Gerade am Samstag hatten CEO Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eher versöhnliche Töne angestimmt.

Die Bayern-Legenden Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß auf der Tribüne Die Bayern-Legenden Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß auf der Tribüne © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Das Problem: Die beiden Alphatiere, die für den größten Wirbel gesorgt hatten, saßen nicht am Tisch. Klub-Patron Uli Hoeneß und Ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge wurden SPORT1-Informationen zufolge dennoch eingebunden. Beide erhielten die Pressemitteilung vorab, um sie abzusegnen. Offenkundig zog sich das etwas hin.

FC Bayern und Musiala-Agentur räumen mit Gerüchten auf

Dass der FC Bayern gemeinsam mit einer Berateragentur den Weg an die Öffentlichkeit sucht, kommt äußerst selten vor. Normalerweise kommuniziert der Verein nicht auf diese Weise Seite an Seite mit Spielerberatern. Dass es diesmal anders lief, zeigt, wie sehr beide Seiten unter Druck standen. Der Großteil der Bayern-Fans steht hinter Musiala. Für Hoeneß und Rummenigge gab es Gegenwind.

Aber auch das Lager des Spielers hatte ein Interesse daran, einige Dinge ins rechte Licht zu rücken. Dem Verdacht, Musialas Management habe bereits bei den Vertragsverhandlungen im Winter 2024/25 von der Erkrankung gewusst, traten beide Seiten nun gemeinsam entgegen.

DEINE MEINUNG

„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik“, so die Pressemitteilung.

Eine Formulierung, die beiden Seiten dabei hilft, zumindest die Diskussion um die Chronologie zu beenden. Denn diese war zuletzt aus den Fugen geraten (SPORT1 berichtete) und hatte Korrekturen notwendig gemacht.

Ein Burgfrieden auf Zeit

„Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen“ – so schließt der Text, der den aktuellen Burgfrieden besiegeln soll. Ein Passus, der sich auch als Botschaft an Hoeneß und Rummenigge verstehen lässt. Fortan sollen sich alle zurückhalten – auch die mächtigsten Männer im Aufsichtsrat. Ein Maulkorb? Möglicherweise.

Dass die sportliche Führung – also vor allem Sportvorstand Max Eberl – immer hinter Musiala stand, ist bekannt. Der 53-Jährige betonte das immer wieder und offenbarte am Freitagabend sogar, dass die sportliche Leitung „eine andere Überzeugung“ habe.

Man kann Eberls Handeln auch als Emanzipationsversuch begreifen: weg von der Bevormundung durch den Aufsichtsrat, hin zu mehr Eigenständigkeit in sportlichen Fragen. Doch hilft ihm das auch langfristig im bayerischen Haifischbecken?

Karl Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß haben in Bezug auf Jamal Musiala für Aufregung gesorgt Karl Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß haben in Bezug auf Jamal Musiala für Aufregung gesorgt © IMAGO/Sven Simon

Vorerst verschafft die bemerkenswerte Pressemitteilung den Protagonisten vor allem eines: Zeit. Zeit, in der Musiala zeigen kann, zu welchen sportlichen Leistungen er wieder fähig ist. Bis Weihnachten, möglicherweise bis zum Frühjahr 2027, soll der 23-Jährige Gelegenheit dazu bekommen. Am Mittwochabend in Lille kam er erwartungsgemäß nur 15 Minuten zum Einsatz.

Vorerst herrscht also Burgfrieden beim FC Bayern – zumindest zwischen Musiala und den Bossen. Joshua Kimmich mischt bekanntermaßen mittlerweile ebenfalls mit. Ob sich Hoeneß und vor allem Rummenigge in der Causa aber dauerhaft zurückhalten werden, darf bezweifelt werden. Dazu braucht es wohl mehr als 109 Wörter.

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