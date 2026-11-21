Lothar Matthäus schlägt im Streit um Jamal Musiala Alarm. Nach den öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse fordert der Rekordnationalspieler eine schnelle Aussprache und kritisiert den Umgang mit dem Offensivstar.

Lothar Matthäus hat auf die brisanten Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musiala reagiert. Der Rekordnationalspieler forderte eine schnelle Aussprache zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite, um die öffentliche Diskussion zu beenden.

„Ich bin die ganze Woche erschrocken, das hat mit Uli Hoeneß angefangen, über Dreesen und dann hat gestern Karl-Heinz die klarsten Worte gefunden“, sagte Matthäus am Samstagabend bei Sky. Dabei betonte er zwar seinen Respekt für Rummenigge, den er seit mehr als 30 Jahren kenne, aber „das sind Sätze, die er bewusst gewählt hat“.

Lothar Matthäus findet zur Debatte um Jamal Musiala deutliche Worte Lothar Matthäus findet zur Debatte um Jamal Musiala deutliche Worte © IMAGO/Nordphoto

Matthäus kritisierte vor allem, dass die Auseinandersetzung über die Öffentlichkeit geführt wird. Nach seiner Einschätzung hätte der Verein die Angelegenheit längst intern klären können. „Warum setzen sich nicht beide zusammen, reden darüber in einem stillen Kämmerchen und klären das nicht über die Öffentlichkeit?“, fragte der Experte.

Matthäus: „Die ärmste Sau ist Musiala“

Sky-Moderatorin Laura Wontorra verwies darauf, dass dadurch das viel beschworene Mia-san-mia-Gefühl beim FC Bayern Schaden nehmen könnte. Matthäus stimmte ihr zu und stellte klar, dass es nach seinen Informationen noch keine Gespräche zwischen der Spielerseite und dem Verein gegeben hat. Auch die Münchener Bosse seien bislang nicht auf die Seite des Nationalspielers zugegangen, so der 65-Jährige.

„Von der Musiala-Seite hört man gar nichts. Sie hat mit dem FC Bayern noch keine Gespräche gehabt und der Verein ist noch nicht auf die Spielerseite zugekommen“, sagte Matthäus.

DEINE MEINUNG

Für ihn ist deshalb eine zeitnahe Klärung dringend notwendig. „Die ärmste Sau ist Musiala, weil auf ihn kommt der Druck und von ihm wird etwas erwartet“, erklärte er. Alle Parteien müssten miteinander sprechen, statt die Debatte weiter öffentlich auszutragen.

Rummenigge hatte zuvor Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen noch einmal sein früheres Leistungsniveau erreichen kann. Zudem brachte er Gespräche über die finanziellen Konditionen des bis 2030 laufenden Vertrags ins Spiel.