Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Vincent Kompany kehrt nach seinem Zusammenbruch auf die Trainerbank des FC Bayern München zurück: Heute Abend empfängt der Rekordmeister den 1. FC Köln in der Bundesliga. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Kompany erklärte am Donnerstag, dass er nach seinem Zusammenbruch vor knapp einem Monat bereit für die Rückkehr auf die Trainerbank sei. „Ich fühle mich sehr gut und bin glücklich, dass ich wieder bei der Mannschaft bin“, sagte der 40-Jährige bei der obligatorischen Pressekonferenz.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie FC Bayern – Köln heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Kompany war am 23. Oktober zusammengebrochen und hatte am Montag erstmals wieder das Training geleitet. Bei seinem Kollaps infolge einer Hirnhautreizung hatte er sich auch die Schulter ausgekugelt.

Bei Jamal Musiala beschäftigt sich die Münchner Vereinsführung mit der Frage, ob der Offensivspieler wieder an sein früheres Leistungsniveau anknüpfen kann: Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen kündigte an, die Entwicklung zu bewerten und gegebenenfalls mit Familie und Management zu sprechen.

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Lange Serie im direkten Duell

Im direkten Bundesliga-Vergleich sind die Münchner seit 22 Begegnungen gegen Köln ungeschlagen. Seit der 2:3-Auswärtsniederlage im Februar 2011 gewann Bayern 20 Ligaduelle mit den Domstädtern, zweimal gab es ein Unentschieden.

1. FC Köln: El Mala trifft, auswärts fehlt der Sieg

Saïd El Mala hat für Köln zuletzt sein 16. Bundesliga-Tor erzielt. Vor ihrem 21. Geburtstag trafen für den Klub nur Dieter Müller mit 32 und Lukas Podolski mit 22 Toren häufiger, Pierre Littbarski kam ebenfalls auf 16 Treffer.

In der Fremde warten die Kölner allerdings seit 17 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg: Sieben Unentschieden stehen zehn Niederlagen gegenüber. Damit hat der FC seinen Vereins-Negativrekord aus der Saison 2003/04 eingestellt.

DEINE MEINUNG

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.