Beim Auswärtssieg des FC Bayern gegen den FSV Mainz 05 kommt es im Block der Gäste zu einen medizinischen Notfall. Ein Fan wird vor Ort behandelt und abtransportiert.

Der 2:1-Auswärtssieg des FC Bayern beim FSV Mainz 05 wurde von einem medizinischen Notfall auf den Rängen überschattet. Ein Fan aus dem Gästeblock der Bayern musste vor Ort von den Sanitätern behandelt und später abtransportiert werden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

„Aufgrund eines laufenden Notarzt-Einsatzes wurde von beiden Fanlagern der Support vorerst eingestellt“, hieß es auf dem offiziellen X-Account des Rekordmeisters zu dem Vorfall in der 24. Spielminute. Weitere Umstände sind nicht bekannt.

FC Bayern: Fan auf der Tribüne von Notarzt behandelt

Auch die Mainzer bestätigten den Einsatz in einem Post auf X. „Nach langer Behandlung im Bayern-Block nehmen beide Fanlager wieder den Support auf. Gute Besserung an den betroffenen Fan unserer Gäste.“

„Ich hoffe erstmal, der Person, weswegen die Zuschauer erstmal das Jubeln, die Fangesänge eingestellt haben, hoffentlich geht’s demjenigen gut“, schob Mainz-Torschütze Phillip Tietz seiner Spielanalyse am Sky-Mikrofon vorweg.

„Es ging schon recht lange. Diese tragischen Szenen, die da passiert sind, sind auch auf den Platz übertragen worden. War sehr viel Stille und das beim Heimspiel“, führte der Stürmer weiter aus. Laut kicker zog sich die Behandlung über etwa zehn Minuten.

Nachdem der betroffene Fan von den Einsatzkräften abtransportiert worden war, nahmen die Zuschauer die Unterstützung wieder auf.

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