Schon früh in der Partie verursacht der Schalker Schlussmann mit einem schweren Fehler im eigenen Strafraum ein Gegentor. Später muss er verletzt ausgewechselt werden. Am Ende verlieren die Knappen gegen Hoffenheim mit 1:2.

Loris Karius hat beim Bundesligaspiel vom FC Schalke 04 bei der TSG Hoffenheim (1:2) mit einem schweren Patzer für die frühe Hoffenheimer Führung gesorgt und somit die nächste Schalker Ligapleite eingeleitet.

Der S04-Keeper bekam den Ball nach einem Doppelpass mit Soufiane El-Faouzi im eigenen Strafraum zugespielt und hielt ihn zunächst ruhig am Fuß. Doch plötzlich spielte der 33-Jährige die Kugel direkt auf den anlaufenden Fisnik Asllani, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste (10.).

Karius (l.) patzt, Katic kann es nicht fassen Karius (l.) patzt, Katic kann es nicht fassen © IMAGO/RHR-Foto

Karius erst mit Patzer, dann verletzt ausgewechselt

Von dort sprang der Ball über Karius hinweg ins Tor, die Hausherren führten. Ein dicker Patzer, dabei hatte der Schalker Keeper bis dato eine nahezu makellose Saison gespielt und gehört seit Wochen zu den besten Torhütern der Liga.

Bereits fünfmal war er in der laufenden Spielzeit zum Spieler des Spiels gekürt worden, er entnervte am zweiten Spieltag unter anderem den FC Bayern München mit starken Paraden. Sogar Gerüchte um eine DFB-Nominierung hatte es zeitweise gegeben.

Kurze Zeit nach seinem Patzer stellte TSG-Stürmer Tim Lemperle nach feinem Steckpass von Asllani auf 2:0, diesmal war Karius machtlos (26.).

Doch für den Keeper kam es noch schlimmer: Nach einem heftigen Zusammenprall mit Teamkollege Robin Gosens musste der 33-Jährige verletzt ausgewechselt werden, auch für Gosens ging es nicht weiter. In der weiteren Folge entwickelte sich die Partie zu einem regelrechten Kampf: Schalke vergab dabei einige gute Chancen, um den durchaus verdienten Anschlusstreffer zu erzielen. Junior Adamus Schuss kratzte Vladimir Coufal stark von der Linie (72.).

DEINE MEINUNG

Ebenjener Adamu war es dann, der mit dem ersten Schalker Stürmertor der Saison per Abstauber zum 1:2 traf (81.). Trotz neunminütiger Nachspielzeit konnte die TSG die Führung ins Ziel retten. Schalke bleibt damit bei sechs Zählern auf Tabellenplatz 17 stehen, Hoffenheim ist nun Neunter.

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