Der Bayern-Aufsichtsrat äußert wie Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen öffentlich Zweifel an Musiala.

Bayern Münchens Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat bei den Diskussionen um Zauberfuß Jamal Musiala massiv nachgelegt und ebenfalls Zweifel gestreut. Bei der Frage, ob er befürchte, dass der 23-Jährige sein früheres Leistungsniveau nicht mehr erreiche, antwortete Rummenigge nach dem 1:1 der Bayern gegen den 1. FC Köln bei Sky: „Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen, weil das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat.“

Schon vorher hatten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen öffentlich Druck gemacht. Dreesen habe ja schon gesagt, so Rummenigge weiter, „wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen – mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar.“

Musiala hat im Februar 2025 einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt gilt der Nationalspieler als Topverdiener der Bayern neben Weltfußballer Harry Kane. Musiala fehlte in den letzten Monaten lange Zeit wegen diverser Verletzungen, zudem leidet er an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen.

Deshalb könne er sich auch „nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem“, sagte Rummenigge.

Der FC Bayern habe, ergänzte der frühere Vereinsboss, „sehr sensibel mit dem Spieler gehandelt und wir sind alle daran interessiert, dass er in der Idealverfassung zurückkommt.“ Und wenn nicht? „Es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolz ist. Dass man sich dann als Verein Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und für völlig normal. Das ist eine Aufgabe, die der Vorstand und auch der Aufsichtsrat dann leider treffen müssen.“ Man wolle jetzt aber „erst einmal abwarten“.

Musiala hatte gegen Köln nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Am Tag vor der Partie hatten Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl dem Star demonstrativ den Rücken gestärkt.