Der FC Bayern verpflichtete Vincent Kompany im Sommer 2024 – nachdem dieser mit Burnley abgestiegen war. Genau aus diesem Grund hatte Karl-Heinz Rummenigge Bedenken, wie er nun verrät.

Karl-Heinz Rummenigge hat durchblicken lassen, dass er im Vorfeld der Verpflichtung von Vincent Kompany als Cheftrainer Bedenken hatte, dass der Belgier der richtige Mann für den FC Bayern sei.

„Ich erinnere mich, dass Max Eberl schließlich bei einer internen Besprechung den Namen Vincent Kompany ins Spiel brachte“, blickte das Aufsichtsratsmitglied im Interview mit bundesliga.com auf die Trainersuche des FCB im Jahr 2024 zurück. „Ich fragte ihn: Bist du dir sicher? Er sagte: Warum? Ich antwortete: Er ist gerade aus der Premier League abgestiegen.“

Karl-Heinz Rummenigge blickte auf die Verpflichtung von Vincent Kompany zurück Karl-Heinz Rummenigge blickte auf die Verpflichtung von Vincent Kompany zurück © IMAGO/Lackovic

Rummenigge führte seine Bedenken aus: „Wir hatten noch nie einen Trainer verpflichtet, der gerade abgestiegen war, weder in der Bundesliga noch anderswo. Wir diskutierten lange darüber, ob wir den Mut hätten, diesen Schritt zu wagen.“

FC Bayern: Kompany trotzt den Bedenken

Der FC Bayern installierte Vincent Kompany nach einer titellosen Saison zum 1. Juli 2024 als neuen Cheftrainer. Der Coach war zuvor mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen und folgte in München auf Thomas Tuchel.

Heute schwärmt Rummenigge von Kompany, der mit dem FCB bislang zwei Meistertitel (2025, 2026) und einmal den DFB-Pokal (2026) gewinnen konnte. „Er ist etwas Besonderes“, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende.

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Zuletzt hatte Kompany infolge eines Zusammenbruchs und wegen gesundheitlicher Probleme den Bayern nicht zur Verfügung gestanden. Inzwischen ist der Belgier aber wieder am Trainingsgelände aktiv und wird nach der Länderspielpause auf die Bank der Münchner zurückkehren.

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