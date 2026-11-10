Zweieinhalb Wochen nach seinem Zusammenbruch ist Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany am Dienstag an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans! Cheftrainer Vincent Kompany ist am Dienstagvormittag übereinstimmenden Medienberichten zufolge an das Trainingsgelände an der Säbener Straße zurückgekehrt. TZ berichtete zuerst. Kompany habe am Dienstag wieder in seinem Büro am Laptop gearbeitet.

Der Belgier war am 23. Oktober am Rande eines Trainings der Bayern-Amateure zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beim Ex-Profi wurde eine Hirnhautreizung diagnostiziert. Co-Trainer Aaron Danks hatte die Bayern-Stars in den vergangenen Wochen hauptverantwortlich betreut und zu wettbewerbsübergreifend vier Siegen aus fünf Spielen geführt.

Vincent Kompany ist zurück an der Säbener Straße Vincent Kompany ist zurück an der Säbener Straße © IMAGO/Nordphoto

Nächstes Bayern-Spiel gegen den 1. FC Köln

Am Sonntag hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine baldige Rückkehr in Aussicht gestellt. „In zwei, drei Wochen“, antwortete er im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Fernsehens auf die Frage, wann mit einem Comeback des Trainers zu rechnen sei, und ergänzte dann: „Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“

Das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet der FC Bayern am 20. November gegen den 1. FC Köln.

—–

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)