Michael Olise muss angeschlagen ausgewechselt werden. Der Franzose muss das Stadion offenbar auf Krücken verlassen.

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern reißen einfach nicht ab: Beim Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (Endstand: 1:1) musste Superstar Michael Olise angeschlagen ausgewechselt werden.

Olise kehrte zu Beginn der zweiten Hälfte nicht wieder auf den Rasen zurück. Und dann der Schock: Wie der übertragende Sender Sky um 21:54 Uhr berichtete, musste Olise das Stadion gar auf Krücken verlassen.

Michael Olise verletzte sich gegen Köln Michael Olise verletzte sich gegen Köln © IMAGO/IPA Photo

FC Bayern: Nach Kane auch Olise angeschlagen raus

Was war passiert? Nach einem Zweikampf mit Tom Krauß an der Sechzehnerkante deutete der Franzose Schmerzen an und das medizinische Personal eilte auf das Feld (41.).

Olise wurde an der Seitenauslinie behandelt und setzte die Partie nach einer kleinen Auszeit zunächst wieder fort. Nach dem Pausenpfiff lief der 24-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht zunächst in Richtung Katakomben.

Später vermeldete Sky dann, dass Olise das Stadion inzwischen auf Krücken verlassen hatte. Für ihn kam Youngster Tim Binder in die Partie, der sein Bundesliga-Debüt gab.

Zuvor musste bereits Harry Kane verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Mikey Moore (12.) brachte den FC früh in Führung. Die Bayern zeigten trotz all der Rückschläge Moral, mehr als der Ausgleich von Nathaniel Brown (37.) aber war nicht mehr drin.

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