FC Bayern: Vertrag mit Harry Kane verlängert!

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Harry Kane. Der Ballon-d'Or-Sieger ist langfristig an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Jetzt ist es offiziell: Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert! Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagmorgen bekannt gegeben hat, gilt das neue Arbeitspapier des englischen Superstars bis 2029.

„Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach“, erklärte Kane: „Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen.“

Harry Kane bleibt den Bayern treu Harry Kane bleibt den Bayern treu © IMAGO/MIS

FC Bayern und Kane: Wie Arsch auf Eimer

Auch bei den Bayern-Bossen herrscht große Freude. „Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC Bayern-Geschichte geworden. Harry Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt, und er hat sich seinen Platz in den Herzen der Fans als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit gesichert. Kompliment an Jan-Christian Dreesen und unsere sportliche Leitung. Das ist heute ein besonderer Moment für den FC Bayern“, erklärt Präsident Herbert Hainer.

Der Vorstandsvorsitzende, Jan-Christian Dreesen, ist ebenfalls überglücklich: „Das ist eine großartige Nachricht für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga: Der Weltfußballer bleibt beim FC Bayern München!Er ist längst beim FC Bayern ,dahoam‘, hat sich bei uns permanent weiterentwickelt und diese Entwicklung mit dem Ballon d’Or gekrönt. Seine Verlängerung ist ein Bekenntnis zum FC Bayern – und zu einer Geschichte, die noch lange nicht auserzählt ist.“

Aus dem Plan hinter der Vertragsverlängerung machten die Bayern Bosse kein Geheimnis: Kane soll den Henkelpott nach München holen. „Das Double haben wir geholt, die Champions League ist das große Ziel, für Harry und für uns. Und Harry hat die Möglichkeit, uns mit seinen Qualitäten dabei zu helfen“, erklärte Sportvorstand Max Eberl.

DEINE MEINUNG

Kane und Bayern, dass passe, „wie man immer so schön sagt, wie Arsch auf Eimer. Das ist einfach eine großartige Beziehung.“

Kane kündigte Verlängerung bereits an

Vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid kündigte Kane bereits an, dass die Verlängerung kurz bevorsteht: „Ich würde sagen, es geht eher um Tage. Es hat übers Wochenende gute Gespräche gegeben. Ich weiß, ich sage ständig, dass wir kurz davor stehen, aber jetzt sind wir wirklich extrem nah dran.“

Kane holte in seiner Zeit beim FC Bayern neben vielen Titeln in jeder Saison die Torjägerkanone des Bundesliga-Torschützenkönigs. Zudem gewann er zuletzt den Ballon d’Or und wurde 2026 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt. Zwei Mal (2023/24 und 2025/26) sicherte er sich den „Goldenen Schuh“ als Europas erfolgreichster Stürmer. Die englische Nationalmannschaft führte er im Sommer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zum dritten Platz.