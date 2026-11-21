Vinícius Júnior drängt bei Real Madrid zurück in die Startelf. Trainer José Mourinho hat plötzlich ein Luxusproblem: Er muss mehrere Offensivspieler unterbringen.

Fünf Tore für Brasilien und eine offene Frage bei Real Madrid: Vinícius Júnior hat sich in der Länderspielpause auch bei den Königlichen wieder für einen Startelfplatz empfohlen. Vor dem Heimspiel gegen Celta Vigo am Samstag (21 Uhr im LIVETICKER) muss Trainer José Mourinho entscheiden, wie er seine Offensive im Estadio Santiago Bernabéu besetzt.

Nach abgesessener Sperre steht der Brasilianer wieder zur Verfügung, doch seine Konkurrenten haben überzeugt. Aber wie Vinícius wieder einbauen ins System bei Real? Keine einfache Aufgabe, oder wie die Marca schlicht titelt: „Die große Entscheidung.“

Vinícius Júnior darf wieder für Real Madrid spielen – aber wo? Vinícius Júnior darf wieder für Real Madrid spielen – aber wo? © IMAGO/STEINSIEK.CH

Vinícius glänzt für Brasilien

Vinícius traf in den beiden Testspielen gegen Japan und Singapur insgesamt fünfmal. Bei der 2:3-Niederlage gegen Japan erzielte er beide brasilianischen Tore, beim 7:0 gegen Singapur gelangen ihm drei Treffer. Gegen Japan spielte er 90 Minuten, gegen Singapur stand er rund eine Stunde auf dem Platz.

Real-Legende Luís Figo zeigte sich jüngst überzeugt davon, dass Vinícius auch im Klub wieder auftrumpfen wird. „Vinícius ist ein Spieler, der wegen seiner Qualität zu seinem Niveau und seinem Status zurückfinden wird“, sagte der Portugiese bei Betfair.

Diomande und Güler punkten – wo ist Platz für Vinícius?

Bei Real hat sich allerdings während Vinícius‘ vier Spiele langer Sperre Yan Diomande auf der linken Außenbahn behauptet. Figo lobte den Ivorer als schnellen, torgefährlichen Spieler, der den Unterschied ausmachen und in die Tiefe gehen könne. Besonders wichtig sei aber auch: „Er beteiligt sich an der Defensivarbeit.“

In den vergangenen fünf Ligaspielen verbuchte Diomande vier Scorerpunkte (drei Tore, eine Vorlage), Real gewann alle fünf Partien. Auch die bei Real gut informierte Marca betont in ihrer Analyse: „Die Ergebnisse und die Spielweise sprechen für den Ivorer, der zudem den Vorteil hat, auch auf der rechten Seite spielen zu können.“

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Theoretisch könnte Diomande auch dorthin ausweichen, „doch hier taucht ein weiteres, nicht unerhebliches Problem auf“, vermeldet die Marca: „Dort glänzt Arda Güler, für viele der Schlüssel zum Aufschwung von Real Madrid in den letzten Spielen.“ Ergo könne sich „niemand“ vorstellen, dass der Türke (vier Scorerpunkte in den vergangenen vier Spielen) gegen Celta nicht in der Startelf steht, stellt das Blatt klar.

Klar scheint: Diomande und Güler kämpfen gemeinsam mit Vinícius um zwei Plätze, während Kylian Mbappé und Jude Bellingham als gesetzt gelten. „Unantastbar“ sei das Duo gar, weiß die Marca zu berichten.

Lösen die Beschwerden von Tchouaméni das Vinícius-Problem?

Eine Lösung des Personalpuzzles könnte sich durch die Adduktorenbeschwerden von Aurélien Tchouaméni ergeben. Güler könnte neben Bernardo Silva auf der Doppelsechs spielen und damit Platz für Vinícius und Diomande schaffen.

„Es wäre auf jeden Fall eine Notlösung, da weder Güler noch Bernardo körperliche Ausnahmetalente oder Experten im Ballgewinn sind“, gibt die Marca zu bedenken. Im Gegenzug böte sich Mourinho aber die Gelegenheit, Viní und Diomande gemeinsam auflaufen zu lassen – „und den Ball entscheiden zu lassen“.

Bei Real Madrid gibt es plötzlich ein Luxusproblem Bei Real Madrid gibt es plötzlich ein Luxusproblem © IMAGO/HMB-Media

Für Vinícius bietet sich nun die Chance auf einen Neustart. Die Länderspiele waren gewissermaßen schon eine Antwort auf einen schwierigen Saisonstart. Vor der Partie gegen Singapur räumte er ein, dass seine Vorbereitung und sein Umgang mit der körperlichen Fitness im Sommer nicht optimal gewesen seien. Hinzu kam das Achtelfinal-Aus Brasiliens bei der WM gegen Norwegen.

Im Sommer hatte der Offensivspieler seinen Vertrag bei Real verlängert. Trotz teils bedeutender Angebote war ein Verbleib in Madrid für ihn und den Klub die Priorität. Wie der Angreifer selbst einräumte, erhöhte die Einigung zugleich den Druck auf ihn.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.