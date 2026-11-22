Der FC Augsburg beendet seinen Negativlauf in der Bundesliga. Gegen Mainz profitiert der FCA vom doppelten Michael Gregoritsch, muss aber kommende Woche auf seinen Trainer verzichten.

Dem FC Augsburg ist in der Fußball-Bundesliga dank Michael Gregoritsch der erhoffte Befreiungsschlag geglückt – Mainz 05 schlittert dagegen immer tiefer in die Krise: Der FCA gewann gegen den FSV verdient mit 3:1 (2:0) und beendete nach sieben Spielen ohne Sieg seinen Abwärtstrend. Dagegen bleiben die 05er und Trainer Urs Fischer nach jetzt fünf Pflichtspielpleiten in Folge im Tief.

Gregoritsch brachte den FCA, der nach dem zweiten Spieltag sogar die Tabellenführung inne hatte, mit seinem sechsten Saisontor in Führung (19.). Juma Bah, zuletzt rotgesperrt, gelang das 2:0 (36.), ehe Gregoritsch erneut traf (49.). Ransford Königsdörffer (51.) verkürzte nur noch.

Manuel Baum fliegt mit glatt Rot

Der Augsburger Trainer Manuel Baum sah wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte (43.). Er fehlt damit am kommenden Sonntag in Hoffenheim. Mainz steht am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin massiv unter Druck.

Baum setzte trotz aller Sorgen auf „Freude am Spiel“. In Chrislain Matsima, Noakhai Banks, Jeffrey Gouweleeuw und Calvin Brackelmann fehlten gleich vier Verteidiger. Dafür kam der 18 Jahre alte Tim Schnitzer zu seinem Startelf-Debüt. Insgesamt nahm Baum nach dem 2:5 in Leipzig fünf Veränderungen vor. Fischer änderte sein Team nach dem 1:2 gegen die Bayern auf vier Positionen.

Der FCA kam besser ins Spiel. Nachdem Anton Kade (12.) das 1:0 noch verpasst hatte, war Gregoritsch nach einem Eckball gedankenschnell zur Stelle. Der laut Fischer „nächste Versuch, mal nicht früh ein Tor zu bekommen“, scheitere damit.

Königsdörffer verkürzt für Mainz

Die Gäste hatten jedoch kurz darauf durch den Ex-Augsburger Phillip Tietz die große Chance zum Ausgleich. Das war’s aber auch schon wieder. Augsburg agierte entschlossener und belohnte sich erneut nach einem Eckball. Nach dem aberkannten 3:0 durch Yannik Keitel wurde die Partie sehr hektisch.

Nach dem Wechsel profitierte erneut der Österreicher Gregoritsch von einem schweren Patzer seines Landsmannes Stefan Posch. Der eingewechselte Königsdörffer sorgte aber noch einmal für Hoffnung bei Mainz, die den Druck erhöhten.

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